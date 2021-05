Leimen. (lesa) Der Angriff eines Pitbulls auf einen anderen Hund im Jahr 2020, die Attacke zweier "American Staffordshire"-Mischlinge auf einen 15-Jährigen 2019 und nun der Biss eines Kangals ins Knie eines Paketboten: Schon bevor die Regierungskoalition die Einführung von "Hunde-Führerscheinen" in Baden-Württemberg ankündigte, waren angriffslustige Vierbeiner regelmäßig wiederkehrendes Thema in Leimen. Bezüglich des jüngsten Vorfalls erscheint nun klar: Es handelte sich nicht um eine einmalige Auffälligkeit des Kangals.

"Ich bin selbst schon angegriffen worden", berichtet RNZ-Leser Stefan Lenz. Die Berichterstattung über den Beißvorfall ließ ihn fassungslos zurück: "Ich bin sauer auf die Verwaltung, weil schon länger klar war: Das geht schief mit dem Hund", macht er seinem Ärger Luft. Lenz ist Besitzer zweier Hunde und hat vergangenen Dezember unerfreuliche Bekanntschaft mit dem Kangal gemacht. Damals sei der Hund mit der Mutter seines Halters auf der Tinqueux-Allee unterwegs gewesen, als er Lenz’ Hunde auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf Höhe des Sportgeländes entdeckte: "Er hat sein Frauchen mitgeschleift und uns angegriffen", so Lenz. Passiert sei nichts; wohl weil Lenz seine Hunde nach eigenen Angaben von der Leine ließ, um dem Kangal "den fixen Angriffspunkt" zu nehmen. "Ich habe dann dem Ordnungsamt geschrieben und mich bei anderen Hundebesitzern umgehört", so der Leimener.

Mit zwei Ergebnissen: Laut Lenz hatte eine Handvoll weiterer Hundebesitzer schlechte Erfahrungen mit dem Kangal gemacht. "Zwei hatten bereits der Stadt geschrieben und es hieß, dass bei einem weiteren Vorfall die Maulkorbpflicht angeordnet würde." Dies sei nicht geschehen. Lediglich sei verfügt worden, dass die Frau nicht mehr mit dem Hund spazieren gehen dürfe. "Ich liebe Hunde über alles", betont Lenz noch. "Aber man merkt, dass dieser Hund eine Grenze überschritten hat."

Auf RNZ-Anfrage bestätigt das Ordnungsamt, dass "Auffälligkeiten über diesen Hund" gemeldet worden seien. Daraufhin seien Maßnahmen eingeleitet worden. "Unter anderem wurde verfügt, dass nur noch Personen mit dem Hund Gassi gehen dürfen, die auch auf den Hund einwirken können", sagt Ralph Götzmann vom Ordnungsamt. Die Polizeihundeführerstaffel habe den Hund zudem überprüft.

Dies steht nun wegen der Beißattacke erneut an: Es werde geprüft, ob das Tier – ein rund 15 Monate alter Rüde – als "gefährlicher Hund im Sinne der Polizeiverordnung" eingestuft wird, so Götzmann. Wäre der Kangal einige Kilometer weiter nördlich, jenseits der Landesgrenze gemeldet, würde sich diese Prüfung derweil erübrigen: In Hessen gelten Kangals nämlich bereits als "vermutlich gefährliche" Hunde.

Schon vor Abschluss der Prüfung hat die Stadtverwaltung aber reagiert: "Aufgrund des Beißvorfalls wurde dem Hundehalter ein Leinen- und Beißkorbzwang auferlegt, um weitere Beißvorfälle verhindern zu können", sagt Götzmann. Stefan Lenz und die anderen Hundebesitzer können also vorerst beruhigt sein ...