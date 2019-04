Leimen. (pol/mün) Erst begann das Essen in einem Kochtopf zu brennen, dann ging die Dunstabzugshaube über dem Herd in Flammen auf. Bei dem Brand am Sonntagabend in Leimen wurde eine Frau leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Die Verletzte ist eine Nachbarin, die der 26-jährigen Köchin zu Hilfe kam. Gegen 18.30 Uhr war das Feuer ausgebrochen. Mit der Hilfe der Nachbarin konnte es schnell gelöscht werden. Die Kinder, die sich in der Wohnung befanden, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Feuer in der Rohrbacherstraße waren 23 Feuerwehrleute, drei Rettungswägen und die Polizei im Einsatz.