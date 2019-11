Leimen. (cm) Emre Sunat ist schockiert. "Das war richtig heftig", sagt der 29-jährige Inhaber der "Heaven Lounge" in der Turmgasse. "So etwas habe ich noch nie erlebt." Am Donnerstag, 31. Oktober, haben Unbekannte gegen 23.30 Uhr einen Molotowcocktail - also eine angezündete Flasche, die mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt ist - auf die Shisha-Bar im früheren "Gasthaus zum Schwanen" geworfen. Der Anschlag mit dem Brandsatz blieb zum Glück ohne größeren Folgen: Verletzt wurde niemand, nur die Treppe wurde beschädigt.

"Ich war an der Bar, als plötzlich eine Riesenflamme an der Tür zu sehen war", berichtet Sunat. Mit einem Eimer Wasser gelang es, das Feuer zu löschen. Ein Passant habe berichtet, dass er zwei junge Männer mit Sturmmasken gesehen hat. Diese seien Richtung Friedhof davongerannt. Emre Sunat hat einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte. Denn es war nicht der erste Anschlag: Vor etwa drei Wochen hätten mehrere Personen im Lokal Reizgas ausgebracht. Viele Gäste hätten über Reizungen der Atemwege geklagt, erzählt Sunat, der das Lokal seit anderthalb Jahren betreibt. "Das war nun kein Zufall", vermutet der Leimener. "Da will mich jemand kaputtmachen." Da seine Bar einen großen Zulauf habe, hätten andere Lokale schließen müssen, sagt Sunat, der nun ein bisschen Angst hat, wie er zugibt: "Ich bin vorsichtiger geworden - wer weiß, was als Nächstes kommt."

"Wenn das ein Halloween-Streich sein sollte, dann ist er gründlich daneben gegangen", sagt ein Sprecher auf RNZ-Anfrage. Denn mit Unfug habe das nichts zu tun. Die Heidelberger Kriminalpolizeidirektion ermittelt nun. Die Beamten nehmen den Brandsatz unter die Lupe und suchen Zeugen - vor allem einen Mann im Alter von 45 bis 55 Jahren mit einem Hund, vermutlich ein Schäferhund. Dieser soll die Besucher der Bar auf das Feuer aufmerksam gemacht haben, bevor diese das Feuer löschen konnten.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 des Kriminaldauerdienstes.

Update: 11.11.2019, 16.15 Uhr