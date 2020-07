Leimen. (pol/rl) Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in St. Ilgen am Donnerstag eine in der Pestalozzistraße aufgebaute Geschwindigkeitsmessanlage. Die Anlage gegenüber der dortigen Schule war um 10.20 aufgebaut worden.

Als ein Mitarbeiter der Betreiberfirma gegen 13.45 Uhr nachschaute, war das Objektiv aus der Anlage heruntergerissen worden und lag zertrümmert auf der Straße. Der Sachschaden soll mehr als 10.000 Euro betragen.

Info: Wer in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen zu melden.