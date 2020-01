Leimen. (pol/rl) Betrunken in die Lärmschutzmauer prallte ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes in der Neujahrsnacht. Laut Polizei waren der AMG-Fahrer mit zwei 25-jährige Mitfahrer gegen 2.45 Uhr unterwegs. Offenbar war der 26-Jährige zu schnell in den Kreisverkehr Schwetzinger und Stralsunder Straße gefahren, woraufhin er die Kontrolle über den Mercedes verlor. Der AMG brach aus und prallte bei hoher Geschwindigkeit in die Lärmschutzmauer. Das Auto wurde dabei teilweise unter der Mauer eingeklemmt.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Leimen rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten an und musste die drei Insassen aus dem demolierten Mercedes befreien. Rettungsfahrzeuge brachten sie zur Untersuchung in eine Klinik nach Heidelberg, wo dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Vorher hatte ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von unter einem Promille ergeben.

Der Mercedes wurde musste abgeschleppt werden.