Leimen. (bmi) Der mutmaßliche Messerstecher ist mittlerweile nach Deutschland überstellt und verhört worden. Dies bestätigte Thomas Bischoff auf RNZ-Anfrage. Der stellvertretende Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg betont, dass die Ermittlungen laufen und eine mögliche Anklageerhebung noch nicht voraussehbar sei.

Der 35-jährige Kosovare aus Leimen hatte Ende September einen 45-Jährigen vor einem Nachtclub in der Rohrbacher Straße mit einem Messer so schwer verletzt, dass dieser 20 Stunden später verstarb. Die Tat hatte in der ganzen Stadt große Trauer ausgelöst. Vier Tage später konnte der Tatverdächtige in Nordfrankreich verhaftet werden.