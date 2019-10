Von Nicolas Lewe

Leimen. Das Gebäude in der Rathausstraße 10 ist derzeit eine große Baustelle. Absperrgitter und Gerüste verdecken die Fassade, ein provisorischer Eingang führt an der Gebäudeseite zur Post. Doch wie sich beim Besuch der RNZ vor Ort herausstellt, ist die eigentliche Baustelle für die Postkunden eine andere: "Die Leute lassen ihrem Unmut freien Lauf", berichtet Hans Nagy. Der 80-jährige Rentner ist Stammkunde der Postbankfiliale. Ende Januar war diese nach neun Jahren vom Kurpfalz-Centrum in das Anwesen neben dem Rathaus umgezogen.

Und eben mit diesem Umzug begannen die Probleme: Mehrmals täglich fallen der Geldautomat im Außenbereich und der Konto-Service-Automat im Inneren aus. Hans Nagy, der seit 40 Jahren in Leimen lebt und seit 65 Jahren Postbank-Kunde ist, ärgert sich, weiß aber auch: "Die Mitarbeiter vor Ort können am wenigsten dafür."

Rüdiger Krüger ist Leiter der Postfiliale. Foto: Alex

Trotzdem betont Filialleiter Rüdiger Krüger, dass es am Ende seine Angestellten sind, die dem Frust und den Unmutsbekundungen der Kunden unmittelbar ausgesetzt sind. "Das ist eine physische und psychische Belastung für uns. Wir werden von Kunden beschimpft." Für die technischen Ausfälle gebe es aber sogar eine recht simple Erklärung: "Im Kurpfalz-Centrum gab es eine DSL-Standleitung für die Automaten, doch nachdem sie in die Rathausstraße gebracht wurden, läuft alles über LTE" - sprich über eine Funkverbindung.

Dass dies nicht funktioniert wie gewünscht, habe er bereits im April dem sogenannten Zentralen Reklamationsmanagement der Postbank in Bonn mitgeteilt, sagt Krüger. Die Briefwechsel liegen der RNZ vor. Drei Wochen später erhielt der Filialleiter eine Nachricht vom "Team Nachforschung" mit dem Inhalt: "Wir versuchen immer, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. In diesem Fall ist uns dies leider nicht gelungen. Die Reparatur des Geräts verzögert sich aus technischen Gründen."

Rüdiger Krüger setzte daraufhin einen Beschwerdebrief auf, den er in der Filiale auslegte und der von über 300 Kunden, darunter auch Hans Nagy, unterschrieben wurde. Das Schreiben war als Appell an die Postbank-Geschäftsführer gerichtet: "Bitte stellen Sie die Funktionsfähigkeit wieder her, damit wir wieder einer geregelten Arbeit nachgehen können." Das Ergebnis bestand in einer Antwort, die vom Leiter des Zentralen Reklamationsmanagements persönlich kam und in welcher dieser sich für die bis dato nicht erfolgte "Reparatur" der störungsanfälligen Automaten entschuldigte. Das Schreiben machte Hoffnung: "Die Automaten sind wieder funktionstüchtig. Leider gab es bei Ihnen vor Ort ein Leitungsproblem." Für dieses sei der Netzbetreiber verantwortlich. Als vermeintliche Lösung wurde ein Verstärker für das LTE-Signal aufgestellt.

"Nach nur einer halben Stunde war der Automat wieder defekt", so Hans Nagy. Auch er habe sich daraufhin mit einem Schreiben an die Verantwortlichen der Postbank in Bonn gewandt. Auf eine Antwort habe er zwei Monate gewartet, ehe er Wort für Wort das zu lesen bekam, was auch Postfilialleiter Rüdiger Krüger Monate zuvor erhalten hatte.

Letzterer spricht von einem "an die Substanz gehenden Kampf". Im Sinne der Kunden hoffe er auf eine baldige Lösung, ansonsten müsse er irgendwann die "Reißleine" ziehen, um seine Mitarbeiter zu schützen: "Wir stehen kurz davor zu sagen, liebe Postbank nehmt alles mit."

Deren Pressesprecher Hartmut Schlegel bekräftigt derweil auf RNZ-Nachfrage, dass "mit hoher Priorität" an einer Lösung gearbeitet werde, "um eine bessere Internetanbindung in unserer Filiale in Leimen zu gewährleisten". Leider sei dies aufgrund von baulichen und organisatorischen Rahmenbedingungen vor Ort nicht ohne Weiteres möglich. Der Pressesprecher räumt aber ein, dass die ständigen Ausfälle "nicht unserem Anspruch an Servicequalität entsprechen".