Leimen. (lew) Was lange währt, wird endlich gut. Für die Leimener Postbank-Filiale an der Ecke Rathausstraße/Turmgasse scheint dieses Sprichwort wie gemacht. Fast ein Jahr lang hatte man sich dort mit technischen Problemen herumgeärgert. Mehrmals täglich fielen der Geldautomat im Außenbereich und das Multifunktions-Terminal im Inneren aus. Erst seit dieser Woche verrichten die Geräte wieder zuverlässig ihren Dienst. Für Filialleiter Rüdiger Krüger ist dies "ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk", für das er sich auch bei der RNZ bedanken möchte.

Doch der Reihe nach: Ende Januar ist die Postbank bekanntlich vom Kurpfalz-Centrum in die Rathausstraße umgezogen. Die beiden Automaten funktionierten am neuen Standort von Beginn an nicht richtig, worauf Krüger die Postbank-Zentrale in Bonn um Hilfe bat. Die Ursache für die Störungen erkannte Krüger darin, dass es im Kurpfalz-Centrum eine DSL-Standleitung für die Automaten gab, doch nach dem Umzug nun alles über eine LTE-Funkverbindung lief.

Eine Lösung für die technischen Probleme gab es jedoch über Monate hinweg nicht, weshalb sich Krüger schließlich unterstützt von Stammkunde Hans Nagy an die RNZ wandte. Dieser berichtete er beim Besuch vor Ort von verständlicherweise unzufriedenen Kunden und einer "physisch und psychisch belastenden Situation" für ihn und seine Mitarbeiter. Von Seiten der Postbank-Zentrale war auf RNZ-Nachfrage zunächst nur zu erfahren, dass "mit hoher Priorität" an einer Lösung gearbeitet werde.

Pressesprecher Hartmut Schlegel erklärte, dass die notwendige Standleitung nicht hergestellt werden kann, weil es scheinbar keinen freien Platz am Verteilerkasten gab. Er bedauerte: "Wir sind gezwungen, den Geldautomaten weiter über ein Funknetz (LTE) zu betreiben, das leider nicht so stabil ist wie eine Internetverbindung über ein Lan-Kabel."

Das wiederum sorgte bei Filialleiter Krüger für Stirnrunzeln. Er habe vom Bauherrenbüro der Telekom erfahren, dass es noch drei freie Plätze am Verteiler in der Turmgasse 20a gibt. Offensichtlich sei man in der Postbank-Zentrale davon ausgegangen, dass die Automaten über die Postadresse der Filiale in der Rathausstraße 10 angeschlossen werden müssten. Auf Vermittlung der RNZ erhielt Krüger die Zusage, dass die "neue" Situation geprüft werde. Und dann ging es schnell: Die Standleitung wurde nun nach elf Monaten endlich hergestellt und Krüger freute sich über das "Weihnachtsgeschenk".