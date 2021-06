Leimen. (luw) Bei einem Unfall in der Straße "Am Mühlweg" ist ein 94-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Senior am Freitagnachmittag von einem rückwärtsfahrenden VW erfasst.

"Wie die bisherigen Ermittlungen der Heidelberger Verkehrspolizei ergaben, war ein 37-jähriger VW-Fahrer in der Straße rückwärts gefahren und hatte dabei den Fußgänger übersehen", erklärte die Polizei. Trotz des nur leichten Zusammenstoßes stürzte der Senior und zog sich Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend in eine Klinik gebracht. Näheres zum Hergang des Unfalls war bisher nicht zu erfahren.

Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06224/17490 zu melden. Ein Schaden an dem Auto entstand laut den Beamten nicht.