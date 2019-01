Leimen. (pol/mün) Die Löscharbeiten bei einem Weingut am Montag in Leimen gestalteten sich etwas schwierig - nicht aber wegen des Feuers, sondern weil ein Autofahrer einen Hydranten für das Löschwasser rammte.

Gegen 13.30 Uhr war der Schwelband in einem Verteilerkasten in der Adam-Müller-Straße gemeldet worden. Die Freiwilligen Feuerwehren Leimen und St. Ilgen konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Während der Löscharbeiten hatte die Feuerwehr vor dem Anwesen an einem Hydranten ein Standrohr zum Entnehmen des Löschwasser aufgestellt. Ein 80-Jähriger, der mit seinem BMW in Richtung Stralsunder Ring unterwegs war, übersah dieses Standrohr und prallte dagegen.

Hierdurch wurde das Rohr abgerissen und eine meterhohe Wasserfontäne schoss aus der Öffnung im Boden. Der Fahrer des BMW hielt kurz an, fuhr aber dann einfach weiter. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Eine Zeugin, die den Zusammenprall beobachtet hatte, konnte sich das Kennzeichen notieren und Polizisten die Fluchtrichtung des Autofahrers nennen. Das Fahrzeug wurde wenig später auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes aufgefunden. Im Laden entdeckten die Beamten dann den 80-Jährigen.

An seinem Fahrzeug konnten frische Unfallschäden festgestellt werden. Zudem fehlte an dem BMW eine Zierleiste, die zuvor an der Unfallstelle aufgefunden werden konnte.

Gegen den Senior wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Zudem wurde die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.