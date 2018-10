Leimbachstraße (r.) und Damm halten in St. Ilgen den Leimbach in seinem Bett. Foto: Fink

Von Thomas Frenzel

Leimen. Der Leimbach, der von Nußloch kommend durch St. Ilgen und dann in Richtung Rhein fließt, soll tiefer gelegt werden. Aus Gründen des Hochwasserschutzes und der Natur zuliebe. Diese Absichtserklärung ist alt. Sehr alt. Und dessen ungeachtet sah Oberbürgermeister Hans D. Reinwald bei der zurückliegenden Ratssitzung auf dem Weg bis zur erfolgten Renaturierung des Baches "allenfalls erst die Halbzeit" erreicht. Denn es geht um richtig viel Geld.

In St. Ilgen - zwischen Nußlocher Hochwasserrückhaltebecken und Kirchheimer Mühle - wird der Leimbach, der im Kraichgau bei Balzfeld entspringt und nach 38 Kilometern bei Brühl in den Rhein mündet, von Dämmen in Schach gehalten. Nach der Kirchheimer Mühle teilt sich der Bachlauf, ein Teil des Wassers wird bis Oftersheim über den als Entlastungskanal gebauten "Landgraben" abgeleitet. Brechen in St. Ilgen die Dämme, was nicht nur einmal passiert ist, heißt es "Land unter" auf weiten Flächen des Stadtteils. Damit Dammbrüche aber erst gar nicht mehr möglich werden, soll die Bachsohle deutlich nach unten verlegt und der Bachlauf selbst naturnah verbreitert werden. Auf diese Weise wird nötiger Rückstauraum für Hochwasser geschaffen.

Hintergrund Konsens im Gemeinderat: Leimbach-Projekt ist nötig Dass an der Tieferlegung des Leimbachs in St. Ilgen kein Weg vorbei- führt, war Konsens im Leimener Gemeinderat. Dass dieser Schutz nicht umsonst ist, war ebenfalls allen klar. > OB Hans D. Reinwald sah noch "viele, viele Jahre" ins Land ziehen, bis der Hochwasserschutz verwirklicht ist. [+] Lesen Sie mehr Konsens im Gemeinderat: Leimbach-Projekt ist nötig Dass an der Tieferlegung des Leimbachs in St. Ilgen kein Weg vorbei- führt, war Konsens im Leimener Gemeinderat. Dass dieser Schutz nicht umsonst ist, war ebenfalls allen klar. > OB Hans D. Reinwald sah noch "viele, viele Jahre" ins Land ziehen, bis der Hochwasserschutz verwirklicht ist. Allein der nötig werdende Flächenerwerb sich hinziehen und das Projekt verteuern. Die mit einem tieferen und breiteren Bachbett erzielten ökologischen Verbesserungen seien letztlich ein Nebeneffekt. Dem Schutz der Bevölkerung, einem der höchsten Güter, dürfe sich Leimen nicht versperren, zumal das Land sehr großzügig dabei sei. > Peter Sandner (SPD) erinnerte an die erste Projektvorstellung anno 1992 und erklärte die langwierige Planungsphase auch damit, dass die Vorgaben für den Hochwasserschutz in der Zwischenzeit deutlich verbessert wurde: von einem 50-jährlichen auf ein 100-jährliches. Dies sei im ureigensten Interesse von Leimen, ganz abgesehen davon, dass der von Dämmen eingepferchte Leimbach weder attraktiv noch ökologisch sei. > Ralf Frühwirt (GALL) verwies auf den Klimawandel, was die Frage stelle, ob der heute berechnete Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser auch noch in den nächsten 100 Jahren Bestand habe. Die vorgesehene ökologische Aufwertung des Leimbachs sei dem Hochwasserschutz gleichwertig und positiv für die Stadtentwicklung. Die Kostenbeteiligung von einer Million Euro treffe die Stadt zwar hart, "aber sie kommt ja nicht morgen". > Wolfgang Stern (CDU) nannte das Leimbachprojekt "aufwendig und kostenträchtig". Es sei aber unumgänglich für die Bewohner in den potenziellen Überschwemmungsgebieten. > Rudolf Woesch (FW) erachtete die Maßnahme schon mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht, die bei der Stadt liege, für "ganz wichtig". Der Kostenanteil Leimens sei tragbar. > Klaus Feuchter (FDP) ärgerte sich über die lange Dauer: "Als Bürger kriegt man die Krätze, wenn sich die Kosten verfünffachen", nur weil das Land "nicht aus den Puschen" komme. Mit den Schätzkosten von 34,3 Millionen Euro sei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Die Maßnahme selbst sei unverzichtbar für St. Ilgen und sollte so schnell wie möglich verwirklicht werden: "Wir müssen hier Druck machen." (fre)

Was einleuchtend klingt und ist, hat seinen Preis. Als das Projekt Anfang der 1990er von vorausschauenden Köpfen des Wasserwirtschaftsamtes - dieses Landesamt existiert inzwischen nicht mehr - vorgestellt wurde, galt es noch als "spinnerte" Idee. 2000 gab es erste Kostenschätzungen: Allein der St. Ilgen durchquerende Abschnitt der Leimbachsanierung sollte 13,0 Millionen kosten - damals noch in D-Mark gerechnet. 2011 war die gleiche Summe erreicht, nur in Euro. Die bislang jüngste Kostenschätzung geht von 34,3 Millionen Euro aus. Sie datiert von 2016, was nur eines bedeutet: Sie ist längst überholt, es dürften noch etliche Euromillionen draufgelegt werden müssen, bevor ein erster Bagger anrückt.

Entsprechend heftig wurde und wird zwischen allen Beteiligten um die anteilige Kostenübernahme gerungen. Nußloch sah noch nie ein, weshalb es für eine naturnahe Zusammenlegung von Leimbach und Landgraben unterhalb der Kirchheimer Mühle zahlen soll. Diese Maßnahme wurde zwischenzeitlich vom Land aus dem für Leimen maßgeblichen Maßnahmenkatalog herausgenommen - sie wird inzwischen nur noch für ökologisch wertvoll erachtet, gilt aber nicht mehr als nötig für einen 100-jährlichen Hochwasserschutz.

In der Umkehr kündigte das Land an, seine 95-prozentige Bezuschussung auf eine 70-prozentige zu reduzieren, wenn in Leimen notwendig werdende und teure Brückenneubauten nicht aus dem Projekt gestrichen werden. Hier wurde eine mögliche Kompromissformel gefunden: Brückenertüchtigungen sollen weiterhin mit 95 Prozent bezuschusst werden. Vergleichbares gilt für die Versorgungsleitungen - für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Telekommunikation. Das letzte Wort ist aber erkennbar noch nicht gesprochen.

Und bis dieses letzte Wort gesprochen ist, wird noch einiges durch den Leimbach hinab fließen. Der einstimmig votierende Gemeinderat nahm denn auch die derzeitige Kostenverteilung für die Tieferlegung des Bachbetts in St. Ilgen vergleichsweise gelassen hin. Auf die Große Kreisstadt sollen demnach - Stand 2016 - etwas über 1,0 Millionen Euro zukommen. Sandhausen wäre mit 0,78 Millionen im Boot, Nußloch mit 0,6 Millionen, Heidelberg mit 14.000 Euro und mit 1,1 Millionen der Abwasserzweckverband Untere Hardt; ihm gehört neben Leimen, Nußloch und Sandhausen auch Walldorf an.