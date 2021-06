Leimen. (luw) Alle Leimener im Alter ab 18 Jahren können sich ab sofort auch im Rathaus für einen möglichen Impftermin anmelden. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, kommt das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises noch einmal in die Aegidius-Halle im Stadtteil St. Ilgen. 1500 Dosen des Impfstoffs Moderna stehen demnach zur Verfügung.

Bereits im März hatte das mobile Impfteam 420 Senioren in der Aegidius-Halle geimpft, auch in zahlreichen anderen Kommunen der Region hatte es dieses Angebot des Kreises gegeben. Nach der guten Resonanz sei es nun zu dem erneuten Angebot gekommen – diesmal eben für alle Erwachsenen. Der Stadt Leimen seien dabei die genannten 1500 Dosen zugesagt worden.

Stadtsprecher Michael Ullrich berichtete auf RNZ-Nachfrage, dass die Stadt dieses Impfangebot zunächst gezielt Menschen in sozialen Bereichen unterbreitet habe, "die ansonsten nicht so impfaffin sind" oder die über die gewöhnlichen Kommunikationswege schlechter erreichbar seien. Doch dabei sei die Resonanz so schwach gewesen, dass die 1500 Impfdosen nicht annähernd aufgebraucht worden wären. "Und bevor sie verfallen, haben wir nun dieses Angebot an alle erwachsenen Leimener gemacht", so Ullrich.

Die Termine für die Erstimpfung in der Aegidius-Halle sind an fünf Tagen zwischen dem 29. Juni und dem 8. Juli, die Zweitimpfung ist für die Zeit vom 10. bis zum 16. August vorgesehen. Interessenten können sich ab sofort unter der Sonderrufnummer 0 62 24 / 70 48 90 im Rathaus anmelden.

Diese ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich Montag nachmittags von 13 bis 16.30 Uhr, dienstags von 14.30 bis 19 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 13 bis 16.30 besetzt. Die endgültige Terminvergabe könne erst wenige Tage vor dem ersten Impftermin erfolgen. Zudem sind Wartelisten für "Nachrücker" vorgesehen, die kurzfristig erreichbar sein sollten.