Spechbach/Mosbach. (cm) "Das ganze Dorf trauert", sagt Bürgermeister Guntram Zimmermann. "Er war ein unheimlich lieber und engagierter Mensch." Die Rede ist von dem 31-jährigen Mann, der am Dreikönigstag bei einem Lawinenunglück im österreichischen Vorarlberg ums Leben gekommen ist. Seine 25-jährige Begleiterin musste das furchtbare Unglück mit ansehen. Wie erst jetzt bekannt wurde, stammt der Mann, der zuletzt in Mosbach lebte, aus Spechbach. Er war in dem 1700-Seelen-Dorf aufgewachsen, seine Familie lebt noch heute dort. Auf dem dortigen Friedhof findet am heutigen Samstag, 12. Januar, um 13 Uhr auch die Trauerfeier statt.

Guntram Zimmermann kennt die Familie gut und ist bestürzt. Bereits am Montag, ein Tag nach dem Unglück, erhielt der Bürgermeister die Hiobsbotschaft bei einem Termin mit dem Leiter der örtlichen Grundschule. Auch er kannte den 31-Jährigen, da dieser während seines Studiums an der Schule tätig war. Die Verbindung ins Heimatdorf habe der junge Mann nie abreißen lassen, war immer wieder bei größeren Ereignissen zu Hause, sagt Zimmermann. Der 31-Jährige galt als überaus beliebt. Zuletzt lebte er in Mosbach, wo er als Mathematik- und Sportlehrer an einer Berufsschule arbeitete. Dort war er im Skiclub aktiv und spielte auch Handball - ein Hobby, dem er schon im Spechbacher Nachbardorf Eschelbronn nachgegangen war.