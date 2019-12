Von Karin Katzenberger-Ruf

Bammental. Grüne Kreuze auf den Feldern, Mahnfeuer, Demonstrationszüge mit Traktoren: Der "Bauernprotest" gegen das Volksbegehren "Rettet die Bienen" hat Fahrt aufgenommen. Derweil macht Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) die Runde, um den Landwirten bezüglich Volksbegehren zu versichern: "Ich will das nicht und kämpfe mit aller Kraft dagegen." Seiner Schilderung nach hat er Ministerpräsident Winfried Kretschmann ebenso ins Gewissen geredet wie Umweltminister Franz Untersteller (beide Grüne) und so das sogenannte "Eckpunktepapier" auf den Weg gebracht. Das soll nach einem Abschlussgespräch am Mittwoch vorgestellt werden und das Volksbegehren verhindern.

Auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte war Hauk jetzt in der vollbesetzten Reilsheimer Festscheune zu Gast und wurde dort geradezu mit Fragen bombardiert. Dabei ging es nicht nur um Pestizide, deren Einsatz in Landschaftsschutzgebieten von heute auf morgen verboten wäre, wenn das Volksbegehren Erfolg hätte. Das Sammeln von Unterschriften ist zwar bis Weihnachten ausgesetzt, könnte danach aber weitergehen, sollte es im "Eckepunktpapier" zu keinem Kompromiss kommen.

Rund 70 Gäste aus der Region diskutierten mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (rechtes Bild, Mitte) über das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und sein Eckpunktepapier. Fotos: kaz

Bei der Veranstaltung in Bammental waren rund 70 Gäste aus der ganzen Region anwesend. Darunter Zuckerrübenanbauer Robert Bach aus Heddesheim. Die Pflanzen sind seit einiger Zeit von einem aus dem Süden eingewanderten Schädling befallen, der die Blätter der Pflanze unabhängig von Trockenheit welken lässt – was wiederum Auswirkungen auf den Zuckergehalt hat.

Bei der Bekämpfung setzt Konrad Rühl, Abteilungsleiter im Landwirtschaftsministerium, auf neue Forschungsergebnisse; die müssten bis 2025 vorliegen. Am Podium kritisierte er "die total überzogenen Forderungen" im Volksbegehren und sagte, irgendwie müsse für die Landwirte ja alles "ökonomisch tragbar" bleiben.

Ein Rinderhalter aus Sinsheim-Dühren bemängelte die Verordnung bezüglich der sogenannten "Gewässerrandstreifen". Nach dieser müssen Landwirte bei der Bewirtschaftung von Feldern fünf Meter Abstand von möglichen Bachläufen halten. Wie es hieß, sind diese kartiert; es gäbe aber viele, die nur ganz selten Wasser führen. "Die Verordnung kann man so nicht lassen, da muss man sich auf ständig fließende Gewässer beschränken", so Hauk.

Verbraucher würden bei importierten Lebensmitteln aus angeblich ökologischem Anbau getäuscht: So lautete der Vorwurf des Inhabers eines Bio-Betriebs an den Minister. Der konterte damit, dass die Waren aus dem Ausland den EU-Bio-Richtlinien entsprechen müssten und auch entsprechend kontrolliert würden.

Eine für Verbraucher auf den ersten Blick erkennbare Kennzeichnung von Produkten "aus der Region" würde sich Landwirtschaftmeister Roland Waldi wünschen. Geht laut Minister Hauk aber nicht, weil man letztendlich doch alle Zutaten auflisten müsste. Für Waldi war das keine befriedigende Antwort. Auch Begriffe wie "Grünlandumwandlungsverbot" fielen bei der Veranstaltung. Ein junger Landwirt fände es besser, wenn derart bedachte Flächen den Status als "Ackerbaufläche" behalten würden. Allerdings weiß er auch, dass das "Grünzeug" wie dort wachsende Gräser für viele Insektenarten wichtiger ist als blühende Wiesen. Auch diese sind zur Zeit ja ein großes Thema – bis hin zur Überlegung, sogenannte "Schottergärten" in Wohngebieten künftig zu verbieten und die Kommunen zu verpflichten, beim Anlegen von "Straßenbegleitgrün" oder in öffentlichen Parks Blühendes auszusäen.

Und was ist mit dem Bienensterben? Könnte daran auch die Strahlenbelastung durch Sendemasten schuld sein? Auch diese Frage kam in der Diskussionsrunde auf. Minister Hauk hält das eher für unwahrscheinlich.

Eine Landwirtin trug ihm auf, doch einmal mit der Kultusministerin zu sprechen. Nach Worten der Bäuerin wird die Landwirtschaft in manchen Schulbüchern nämlich ganz falsch dargestellt.