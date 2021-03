Dossenheim. (RNZ) In Dossenheim haben sich 2021 viele Bürgerinnen und Bürger an der Landtagswahl beteiligt, die Wahlbeteiligung liegt bei 74,74 Prozent. Uli Sckerl, die Grünen, gewinnt mit 37,5 Punkten und liegt somit weit abgeschlagen an der Spitze.

Das Ergebnis im Überblick:

Dossenheim 2021 2016 Wahlbeteiligung 74,74 % 78,2 % Grüne

Uli Sckerl 37,5 % 36,6 % CDU

Julia Philippi 24,23 % 25,9 % SPD

Sebastian Cuny 11,77 % 12,6 % FDP

Alexander Kohl 7,34 % 7,8 % Linke

Detlef Gräser 6,22 % 4,1 % AfD

Robert Schmidt 4,68 % 11,0 %