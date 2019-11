Von Stefan Zeeh

Leimen/Nußloch/Heidelberg. In den vergangenen Jahren wurde viel über den Ausbau der Radwege im Land diskutiert, einiges verbessert und angestoßen. Was aus Sicht der Einwohner Leimens und Nußlochs allerdings fehlt, ist ein gut ausgebauter Radweg zwischen den beiden Kommunen entlang der Landesstraße L594. Nun lehnte der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises einen entsprechenden Antrag der Grünen ab.

Darin wurde die Erstellung eines sicheren und guten Rad- und Gehwegs entlang der L594 gefordert. Demnach ergebe sich die Notwendigkeit eines solchen Weges schon deshalb, weil kein Radweg vorhanden ist. Der Gehweg befindet sich unmittelbar neben der Straße, ist etwa einen Meter breit und sei damit bei Begegnungen zu schmal. Die Qualität des Gehwegbelags wird als schlecht beschrieben.

Die Autofahrer würden zudem auf der L 594 schnell fahren und das vorgegebene Tempolimit oft nicht einhalten. An einer Kuppe vor Nußloch befände sich aufgrund der dort eingeschränkten Sicht der Autofahrer eine besondere Gefahrenstelle für Radfahrer, vor allem bei Dunkelheit.

Mit dem Bau des Radweges würde nicht nur eine wichtige Alltagsverbindung für Radfahrer geschaffen; der Kreis setzte darüber hinaus seine strategischen Ziele zum Themenkomplex Mobilität um, heißt es in dem Antrag. Zudem wäre es ein konkreter Baustein zu einer Verkehrswende und zum Klimaschutz. „Die Planungskapazität im Regierungspräsidium ist durch die Radschnellwege bis 2025 ausgeschöpft“, wies Gerhard Gebhard (Grüne) zudem darauf hin, dass von Seiten des Landes derzeit keine Unterstützung zum Bau dieses Radweges zu erwarten sei. Daher forderte er den Kreis auf, diesbezüglich aktiv zu werden.

Die Annahme dieses Antrags wollte Landrat Stefan Dallinger den Ausschussmitgliedern allerdings nicht empfehlen. So handele es sich hierbei um eine Landesstraße, womit die Planung und Finanzierung eines Radweges entlang der L594 Sache des Landes sei. Der Kreis sei auch personell nicht in der Lage, die Planung zu übernehmen. Zudem gebe es Überlegungen für eine Bewerbung von Leimen und Nußloch für eine Landesgartenschau zwischen 2031 und 2035.

Der Bereich L594 falle aber genau in das Areal. Außerdem gebe es Überlegungen, eine Straßenbahnlinie von Heidelberg bis nach Wiesloch/Walldorf zu führen. Auch hier liege die L 594 in dem Korridor, der für eine Trassenführung in Frage käme. „Wir wären daher zu früh dran, wenn der Radweg dann schon steht“, wies Dallinger auf mögliche Überschneidungen eines Radweges entlang der L594 mit den angeführten Projekten hin.

Die meisten Ausschussmitglieder sahen dies ebenso. Der Grünen-Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.