Im Oktober kippte ein Laster an der L 600 in ein Maisfeld. Über den aufgeweichten Straßenrand wird weiter debattiert. Foto: Priebe

Leimen-Lingental/Gaiberg. (bmi) Die Straßenbankette sind bei der Unfallserie auf der Landesstraße L 600 alles andere als ein Randthema. Auch eine Woche, nachdem die Behörden ein Maßnahmenbündel für den Abschnitt zwischen dem Leimener Ortsteil Lingental und dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg angekündigt haben, geht die Diskussion um die Sicherheit auf der Strecke weiter. Die Situation ist verfahren. Im Zentrum der Kritik stehen die aufgeweichten Randstreifen.

Erneut meldeten sich am Dienstag die Leimener Kreisräte Bruno Sauerzapf (CDU), Uwe Sulzer (SPD) und Claudia Felden (FDP) zu Wort. „Die vorgesehenen Maßnahmen reichen nicht aus, um künftig die Verkehrssicherheit auf der L600 zu gewährleisten“, heißt es in einem Schreiben an das für Landstraßen in der Region zuständige Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe, das der RNZ vorliegt.

Das Trio aus dem Kreistag bezieht sich dabei auf die Berichterstattung in der RNZ. Das RP hatte auf Nachfrage durchgängig zum einen Tempo 70 für Autos und Tempo 50 für Lkw als Soforthilfe angekündigt. Zum anderen für Frühjahr eine erneute Verdichtung der weichen Straßenbankette sowie abschnittsweise „Rasengittersteine beziehungsweise Betonsteine mit profilierter Oberfläche“. Das ist Bruno Sauerzapf zu wenig. „Eine bauliche Lösung ist auf der gesamten Strecke notwendig“, betont der Leimener Kreisrat auf Nachfrage. Wenn man nur an bestimmten Stellen repariere, kuriere man nur die Symptome.

Die Breite der Straße entspreche auch nach der Sanierung nicht den Richtlinien für den Ausbau von Landesstraßen. Zudem nehme der Schwerlastverkehr auf der Strecke trotz Verbots für 7,5-Tonner in Richtung Gaiberg eher noch zu. Der Begegnungsverkehr der großen Laster führe oft zum Ausweichen auf den Randstreifen, schreiben die Regionalpolitiker weiter in ihrem Brief an Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder. Diese besucht am 13. Dezember den Rhein-Neckar-Kreis. „Machen Sie sich vor Ort selbst ein Bild“, bitten die Kreisräte Felder um eine persönliche Begutachtung.

Die Fahrbahn der L600 war vor gut einem Jahr saniert worden, in Folge dessen ist der Untergrund am Straßenrand aufgelockert. Immer wieder waren dort Fahrzeuge von der Strecke abgekommen, im Oktober ein Laster in ein Maisfeld gekippt und vor zwei Wochen ein 22-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.