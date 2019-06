Sandhausen. (pol/rl) Bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der Landesstraße L598 wurde der 68-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Der VW war auf der L598 in Richtung Walldorf unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Sandhausen-Mitte fuhr er in einer langgezogenen Rechtskurve geradeaus, rollte über die Gegenfahrbahn und prallte in die Leitplanken. Hier schlitterte der VW an den Leitplanken entlang, stellte sich quer und blieb schließlich stehen.

Eine Zeugin hielt an und leistete Erste Hilfe. Später kam der Rettungswagen und brachte den 68-Jährigen in eine Klinik. Es entstand mehr als 10.000 Euro Sachschaden, das Auto wurde abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme gab es Hinweise, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen sein könnte.