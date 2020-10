Heiligkreuzsteinach. (luw) Auf der wohl gefährlichsten Motorradstrecke der Region warnen nun Schilder vor dem besonders hohen Unfallrisiko. Zwei Hinweistafeln sind auf der Landesstraße L 535 zwischen Heiligkreuzsteinach und Abtsteinach installiert worden, wie das Landratsamt Rhein-Neckar gestern mitteilte. Dies ist eine von mehreren Maßnahmen, die der Kreis bekanntlich Ende August für diesen Abschnitt angeordnet hatte. Damit reagierte die Behörde auf eine Serie schwerer Unfälle, wobei allein in diesem Sommer zwei Motorradfahrer starben.

Neben der Ankündigung von vermehrten Polizeikontrollen war auch das Tempolimit für Motorradfahrer auf 50 Kilometer pro Stunde herabgesetzt worden. Zudem komme je nach Erfolg der Maßnahmen eine Sperrung der Strecke für Biker am Wochenende in Betracht.

Nun hofft man zunächst, dass auch die 1,8 Meter hohen und 1,1 Meter breiten Schilder – je eins in jeder Fahrtrichtung – mit der Aufschrift "Unfallgefahr" wirken. Die Kosten für die Sonderanfertigungen trägt das Land Baden-Württemberg – laut Landratsamt rund 2600 Euro.

Gegen das bereits existierende Tempolimit nur für Motorradfahrer hatte sich kürzlich Widerstand geregt: Wie berichtet wendete sich Ricky Lowag als Vorsitzender des Östringer Vereins "Rennleitung#110" mit einem offenen Brief ans Landratsamt. Darin kündigte er einen Widerspruch gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung an. Dazu erklärte Kreissprecherin Susanne Uhrig am gestrigen Freitag auf RNZ-Nachfrage, dass die beteiligten Behörden bei ihrer Entscheidung bereits die von Lowag "vorgebrachten Argumente berücksichtigt" hätten und "die Geschwindigkeitsbeschränkung zur Vermeidung von schweren Unfällen mit erheblichen Personenschäden für erforderlich" halten. Daher bleibe es bei Tempo 50 für Biker.