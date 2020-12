Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach. Gute Nachricht für alle Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße L 535: Die Vollsperrung auf dem Abschnitt zwischen der Heubacher Straße und der Kreisstraße K 4122 wird am Freitag, 18. Dezember, aufgehoben. Dieser Ende November eingerichteten Vollsperrung war seit Februar eine halbseitige Sperrung samt Ampelbetrieb vorausgegangen. Nun soll an der Einmündung bei der Grillhütte wieder freie Fahrt herrschen, wie das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Die bei vielen Autofahrern unbeliebte Baustellenampel kehrt im neuen Jahr aber noch mal zurück.

Seinen Lauf nahm das Unheil bereits am 4. Februar, als sich von der Felswand an der L 535 auf Höhe der Einmündung der Heubacher Straße ein Felsblock in der Größe eines Kühlschranks gelöst hatte und drohte auf die Straße zu fallen. In der Folge wurden eine Schutzwand errichtet, die Straße halbseitig gesperrt und eine Baustellenampel aufgestellt. Denn bereits im Sommer erklärte das RP auf Nachfrage, dass beim "notdürftigen Abräumen" des kühlschrankgroßen Felsblocks festgestellt worden sei, dass "an mehreren Stellen umfangreichere Felssicherungen beziehungsweise ein Steinschlagschutz erforderlich werden". Die Ampel sei notwendig, weil "akute Steinschlaggefahr" bestehe und die deswegen errichtete Betonwand eine "Engstelle" auf der Straße verursache.

Als dauerhafter Schutz vor Steinschlag sollte also ein Stahlnetz an der Felswand installiert werden. Laut RP forderte aber die Naturschutzverwaltung dazu auf, die Arbeiten aus Rücksicht auf die dortige Vegetation aufs Spätjahr zu verschieben. So begannen die "Felssicherungsarbeiten" erst Ende November – zumindest die Vollsperrung kann nun aber pünktlich aufgehoben werden. Beschilderungen für die Umleitung und die Ampel sollen erst am Samstag, 19. Dezember, abgebaut werden.

Doch ganz vorbei ist es dann noch nicht mit Wartezeiten auf dieser Strecke: "Aufgrund des Schneefalls Anfang Dezember konnten jedoch nicht alle Restarbeiten ausgeführt werden", sagt RP-Pressesprecherin Irene Feilhauer. Diese Arbeiten sollen ab dem 11. Januar "im nördlichen Teil der Baustelle, ohne Beeinträchtigung" der Einmündung der Heubacher Straße stattfinden. Dafür werde aber erneut eine einseitige Sperrung eingerichtet, die durch eine Baustellenampel geregelt wird. "Für die Restarbeiten sind rund zwei Wochen vorgesehen", so Feilhauer.

Laut RP betragen die vom Land getragenen Gesamtkosten für die Bauarbeiten rund 200.000 Euro. Nicht darin enthalten sind die 40 Euro Betriebskosten, die seit Februar täglich für den Betrieb der Ampel anfallen.

Update: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 19.30 Uhr