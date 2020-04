Region Heidelberg. (cm/bmi/lew/agdo) Es bleibt dabei: Die Coronakrise bringt viele Unannehmlichkeiten und Einschränkungen mit sich. Sie bringt in der Region rund um Heidelberg aber auch pfiffige Ideen, komische Kuriositäten und außergewöhnliche Solidarität zum Vorschein.

Amerikaner mit Mundschutz

Vorbildlich! Nun tragen sogar die Amerikaner Mundschutz. Ob das US-Präsident Donald Trump gefallen würde? Eins sei verraten: Sie sind garantiert virenfrei. Die Gaiberger jedenfalls sind von der Aktion begeistert. Gemeint sind allerdings keine Englisch sprechenden Menschen, sondern süße Zuckerguss-Teilchen, die ebenfalls den Beinamen "Amerikaner" tragen. Die Gaiberger Bäckerei Schneider kam auf die Idee, Amerikaner mit zwei Glupschaugen passend zur aktuellen Situation mit weißem Zuckerguss-Mundschutz zu versehen. Die Kalorien-Bömbchen gehen weg wie warme Semmeln. "Die Leute finden die Idee toll", sagt Juniorchefin Christina Stadler. Gerade jetzt braucht man etwas zum Schmunzeln, besonders über die Osterfeiertage.

Kein Einkaufen am Ostermontag

Erst hieß es, dass Supermärkte wegen der Coronakrise in diesem Jahr auch an Karfreitag und den Osterfeiertagen öffnen dürfen. So sollte verhindert werden, dass zu viele Menschen auf einmal in die Märkte stürmen. Nach heftiger Kritik von Kirchen und Gewerkschaften blieb nur noch der Ostermontag übrig. Doch in der Region bleiben die Supermärkte zu, wie eine Umfrage der RNZ ergab. Die großen Discounter hatten schon vorher abgewunken, aber auch die von lokalen Kaufleuten geführten Edeka-Märkte in Bammental, Dossenheim, Eppelheim, Leimen, Neckargemünd, Neckarsteinach, Schönau und Wiesenbach wollen nicht öffnen.

Hat ein Herz für Helfer: Sahin Veysi. Foto: privat

Döner für Corona-Helden

Dönerimbiss-Besitzer Sahin Veysi aus Leimen hat sich für all diejenigen, "die uns in der Coronakrise schützen und uns helfen", ein besonderes "Oster-Dankeschön" einfallen lassen. Für alle Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte, Krankenschwestern, Rettungssanitäter und Pfleger gibt es zu Ostern einen Döner gratis. "Die arbeiten echt hart", versteht Veysi die Döner "fer umme" als ein Zeichen des Respekts und der Anerkennung. Die Aktion bei "Star 2 Döner & Pizza" in der Turmgasse 1a beginnt dem Inhaber zufolge am morgigen Karfreitag, 10. April, und läuft bis Ostermontag, 12. April. Aufgrund der Corona-Verordnung müssten die Döner vorab telefonisch unter 06224 / 768 43 43 bestellt werden. Vor Ort dürften keine Bestellungen angenommen werden.

Eis beim Konditor

Egal ob früher Wirtschaftskontrolldienst (WKD) oder heute Veterinäramt: Wenn die Damen und Herren der Lebensmittelkontrolle in der Tür stehen, ist so manchem Ladenbesitzer schon das Herz in die Hose gerutscht. Nicht so Konditor Thomas Meisel aus Dossenheim. In seinem Café mit Backwarenverkauf am Kronenburger Hof gab es nichts zu beanstanden, auch alle Corona-bedingten Vorkehrungen waren getroffen. Im Gegenteil: Es gab sogar einen wertvollen Tipp: "Warum verkaufen sie noch kein Eis", fragten die Kontrolleure des Rhein-Neckar-Kreises. Entgegen seiner Vermutung – und anders als gewöhnliche Eisdielen – darf Meisel in seiner Konditorei als Versorger mit Grundnahrungsmitteln auch Speiseeis in Waffel oder Becher über dem Tresen verkaufen. Natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln. Und so hat Meisel flugs seine Eisproduktion wieder aufgenommen und verkauft ab dem heutigen Donnerstag wieder sein selbst gemachtes Eis.

Bayern-Profis helfen bei Container

Am Dienstag nach Ostern ist es so weit: Der zur Behandlung von Corona-Patienten wie -Verdachtsfällen in der Bammentaler Hauptstraße aufgestellte Container wird eingeweiht. Diesen hatte Dr. Liane Wirth organisiert und vergangene Woche vor ihrer Praxis aufstellen lassen. Doch weil das Corona-Testergebnis einer Praxis-Mitarbeiterin positiv ausfiel, musste die Ärztin selbst in Quarantäne, noch ehe sie den Container nutzen konnte. Ab Dienstag kann sie endlich wieder praktizieren. Und es gibt noch eine zweite gute Nachricht: Die von den Fußballprofis Leon Goretzka und Joshua Kimmich gestartete Hilfsaktion "We kick Corona" übernimmt die Kosten für den Container.

Dass der Trainer der beiden Bayern-Kicker Hansi Flick heißt, aus Bammental kommt und sich selbst vor Ort wie bei der Initiative engagiert, war sicher kein Gegenargument. Für den bis Ende Mai angedachten Betrieb des ambulanten Extra-Behandlungsraums fallen rund 10.500 Euro Kosten an. "Ich freue mich riesig über die Unterstützung", sagte Wirth. Auch Bürgermeister Holger Karl zeigte sich begeistert: "Wir sind sehr dankbar, dass das Engagement von Frau Dr. Wirth solche Anerkennung findet."