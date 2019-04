Neckargemünd. (bmi) "Ich bin dann mal weg": Schon lange vor Komiker Hape Kerkeling wurde der Landschaftsmaler Bernhard Fries (1820-1879) zum Ausreißer. Oder Ausreiser, ganz wie man möchte. Mit gerade einmal 17 Lenzen machte sich der Heidelberger ohne das Wissen seiner Eltern und Lehrer auf einen vier Jahre währenden Trip nach Italien.

Die lausbubhafte Auslegung des Begriffs "künstlerische Freiheit" schadete seiner späteren Künstlerkarriere aber keineswegs. Das beweisen Werke wie das hier vorliegende "Neckartal bei Neckargemünd". Es ist eines von 70 Werken der Sonderausstellung "Künstlerträume im Neckartal" und der vierte Teil der begleitenden RNZ-Serie.

Irgendwo zwischen Idylle und wilder Romantik bewegt sich die Ansicht Fries auf den Flussverlauf. In kurvigen Bahnen schwingt sich der Neckar durch die Hügel des Odenwalds, wechseln sich dichter Wald sowie offene Wiesen- und Felder ab. Auf einer Landzunge erstreckt sich das Städtchen Neckargemünd, mit respektvollem Abstand vor seinem ihn umschließenden Namensgeber. Im Hintergrund ist der Dilsberg inklusive Ansiedelung auf einer Anhöhe zu erkennen. Die wechselnde Bewölkung am Himmel und das Spiel mit dem ins Tal einfallenden Licht machen das Bild lebendig. Wer genau hinschaut, kann zwischen den beiden Neckarschleifen eine weitere Verbindung erkennen, in der sich ein Teil des Wassers damals noch einen direkteren Weg bahnte.

"Bernhard Fries wollte Landschaften so naturgetreu wie möglich wiedergeben, ohne sich in Details zu verlieren" - so wurde der Künstler einmal treffend beschrieben. Anders als sein älterer Bruder Ernst war Bernhard Fries weniger auf Einzelheiten fixiert, zeichnete gerne "gröber", in Schemen und Umrissen. Er konnte aber nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt werden, bediente sich vielmehr verschiedener Stilformen. Als Sohn eines Bankiers konnte Fries im Gegensatz zu manchem Kollegen seinen Hang zum Weltenbummler ausleben, Reisen nach Italien, Paris und Genf unternehmen. Immer wieder zog es ihn aber an seinen Geburtsort Heidelberg und nach München zurück , wo er auch seinen Lebensabend verbrachte.

