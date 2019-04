Neckargemünd. (bmi) Ein harmonisches Dorfleben: Das ist es, was Rudi Müllers (1895-1972) in seinem Werk "Ortskern von Neckarsteinach mit Blick auf den Dilsberg" festgehalten hat. Seine Ölmalerei ist nach dem Zweiten Weltkrieg - das genaue Jahr ist unbekannt - entstanden und passt bestens in die Ausstellung "Künstlerträume im Neckartal". Diese läuft noch bis zum 30. Juni im Alten Rathaus und zeigt 70 Werke bekannter Maler der Romantik und ihrer Nachfolger. Grund genug für die RNZ, der Sonderausstellung eine Serie zu widmen - heute mit der zweiten Folge.

Müllers ist so etwas wie ein Vorbild für moderne Städter. Wohnhaft in Heidelberg, wo der geborene Münchner auch starb, erforschte er das Umland. Sein Lieblings-Ausflugsziel: das Neckartal. Da hat es ihn eines Tages an die Steinach verschlagen. Und was Müllers da so sah und erlebte, muss ihm offenbar gefallen haben. Das vor sich hinplätschernde Flüsschen. Drei Enten, die sich am naturbelassenem Ufer anscheinend pudelwohl fühlen. Die betagte Dame, die in gebückter Haltung die Steinbrücke passiert. Häuser, auf denen der Schornstein qualmt. Wäsche, die an der frischen Luft trocknet; geschlagenes Holz, das auf Verarbeitung wartet. Und im Hintergrund der Dilsberg, der samt Kirche über dem Neckartal thront.

Eine im wahrsten Sinne des Wortes malerische Szenerie also, die Müllers harmonisch und detailverliebt auf Leinwand gebracht hat. Auch sonst hat der Maler und Grafiker sein künstlerisches Wirken auf die Region rund um Heidelberg konzentriert. Innenansichten der alten Universitätsstadt wie Szenen aus dem Mannheimer Hafen- und Industriegebieten gehörten zu seinen beliebten Motiven.

Info: Künstlerträume im Neckartal, Museum im Alten Rathaus, Hauptstraße 25, Neckargemünd. Öffnungszeiten: Samstag, 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr; Eintritt frei.