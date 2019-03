Von Christoph Moll

Mauer/Wilhelmsfeld. Wolfgang Dachroth hat den "Adam" schon mehrmals gesehen und sogar in der Hand gehalten. Zuletzt vor fast 30 Jahren. Daran erinnerte sich der frühere Professor für angewandte Geologie an der Heidelberger Universität, als er in der RNZ von den Plänen einer neuen Stiftung in Mauer las. Bekanntlich will diese den Unterkiefer des "Homo heidelbergensis" zurück in ein derzeit noch nicht errichtetes Museum an seiner Fundstätte zurückholen, wo er im Jahr 1907 von einem gewissen Daniel Hartmann mit den Worten "Heit hawwi de Adam gfunne" entdeckt wurde.

Wolfgang Dachroth ist von diesen Plänen alles andere als überzeugt. Der 81-Jährige aus Wilhelmsfeld findet: Der weltberühmte und über 600.000 Jahre alte Unterkiefer soll lieber in Heidelberg bleiben.

"Die Wünsche nach einer Überführung in ein Mitmach- und Erlebnismuseum für Jung und Alt in Mauer erscheinen mir zu wenig hinterfragt und zu wenig durchdacht", meint Wolfgang Dachroth. Der Geologe, der von 1970 bis 2003 in Heidelberg lehrte, erinnert an die Entscheidung des damaligen Ministers des Großherzogtums Baden, dass der Unterkiefer für immer im Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Heidelberg aufbewahrt werden soll.

Der Unterkiefer sei damit Eigentum des Staates, des Großherzogtums Baden und späteren Bundeslandes Baden-Württemberg. "Für ein Überführen in das Eigentum einer Stiftung wären also zunächst juristische Fragen zu klären", so Dachroth, der den Unterkiefer als "Streitobjekt zwischen Glaubensfanatikern und Naturwissenschaft" sieht.

"Solche Fundstücke sind von hohem ideellem Wert im Rang eines Weltnaturerbes", meint er. "Beim Bewahren und Aufbewahren stehen Fragen der Sicherheit ebenso im Raum wie die Wünsche, auch solche einmaligen Fundstücke der Öffentlichkeit zu präsentieren." Das Berühren dieser Fundstücke sollte weltweit und länderübergreifend nur noch dem sehr kleinen Kreis hierauf hochspezialisierter Wissenschaftler, also vorliegend nur Anthropologen, gestattet werden.

"Für alle anderen sollten Kopien, die heute berührungsfrei mit höchster Genauigkeit erstellt werden können, genügen", so Wolfgang Dachroth. "Die Pläne zum Rückführen nach Mauer berücksichtigen solche Gedanken nicht."

Zum Thema Sicherheit erinnert Dachroth an das Berliner Exemplar des Urvogels aus Solnhofen. Dabei handelt es sich um ein vogelähnliches Fossil mit Zähnen und Krallen an den Flügeln, ein Zwischenglied in der Abstammungsreihe vom Saurier zum Vogel und ein Beleg für die Evolutionstheorie. In den 1920er Jahren hatte ein Fanatiker mehrere Schüsse auf das ausgestellte Exemplar abgegeben und dieses völlig zerstört. Doch welch Glück: Es war eine Kopie aus Gips ...