Von Alexander Werschak

Nußloch. Es war mehr ein lockeres Kennenlernen denn ein nüchterner Sachvortrag, als in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres vorgelegt wurde. Polizeidirektor Peter Albrecht, der neue Leiter des für Nußloch zuständigen Wieslocher Reviers, nutzte seine Ratsvisite vorwiegend zum Vorstellen und Gedankenaustausch.

Für einen kummerschweren Rapport bestand auch kein Anlass – Nußloch ist glücklicherweise nicht gerade ein Drehkreuz des Verbrechens. Von einem „Grundrauschen an Kriminalität, das beim Zusammenleben von Menschen nicht ausbleibt,“ sprach dementsprechend der neue Revierleiter und ordnete die Belastung durch Straftaten am Ort als „nicht besorgniserregend“ ein.

Was Peter Albrecht Sorgen macht, sind die Rauschgiftdelikte. Zwar liegen diese mit 24 Fällen in der Statistik für 2018 exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Offensichtlich treibt den Polizeidirektor aber eher noch die Qualität, denn die Quantität in Sachen Betäubungsmittel um: Er sei verblüfft, welche Drogen im gesamten Revierbereich verfügbar seien, räumte Albrecht ein und gebrauchte den Begriff „erschreckend“. Zumal Rauschgiftkriminalität eben oft mit Straftaten zur Beschaffung und solchen in der Folge des Drogenmissbrauchs verbunden ist.

Aus der Mitte des Nußlocher Gemeinderates erging in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass zum einen nahe der Leimbachbrücke, zum anderen unweit des Feuerwehrhauses mutmaßlich schon Drogen umgeschlagen wurden. Der Revierleiter versprach, den Kontrolldruck an diesen „Hotspots“ zu erhöhen.

Verstärkte Kontrollen haben in der Vergangenheit auch geholfen, die Diebstähle auf mittlerweile 86 Fälle einzudämmen. Besonderes Augenmerk genießen dabei die Wohnungseinbrüche nachgerade wegen der gravierenden Auswirkungen auf die Betroffenen. Die Opfer seien nicht nur materiell geschädigt sondern erlitten häufig auch posttraumatische Belastungsstörungen, so der Bericht: „Das Eindringen von Fremden in den geschützten Bereich der eigenen Wohnung wird von vielen Opfern sehr belastend wahrgenommen.“

Ins Visier von Dieben und Einbrechern ist der südliche Rhein-Neckar-Kreis nicht zuletzt wegen seiner Nähe zu den Autobahnen 5 und 6 geraten. Seit 2014 werden alle Wohnungseinbrüche zentral von einer Ermittlungsgruppe bearbeitet; Streifen und Überwachungsmaßnahmen wurden verstärkt. Das zeigt Wirkung: Letztes Jahr sank die Zahl der Wohnungseinbrüche in Nußloch von 15 auf acht, vier davon wurden aufgeklärt. Von immenser Bedeutung sind hierzu, das betont der Kriminalitätsreport, Beobachtungen von Zeugen wie den Nachbarn.

Neben den Wohnungseinbrüchen registrierten die Ordnungshüter sieben Kraftfahrzeugaufbrüche, deutlich weniger als die 24 Fälle 2017, sowie jeweils acht Laden- und Fahrraddiebstähle. Zurückgehende Fallzahlen vermeldet der Bericht ebenso bei Sachbeschädigungen mit 32 Vergehen, bei Körperverletzungen mit 31 Taten und generell bei der Straßenkriminalität mit 56 Delikten. Daneben nahmen mit 32 Verstößen auch Vermögens- und Fälschungsdelikte ab. Sexualstraftaten gelangten vergangenes Jahr drei zur Anzeige.

Insgesamt wurden 2018 in Nußloch 268 Straftaten gezählt, was einen Rückgang um 51 Fälle oder 16 Prozent markiert. Gut 60 Prozent der Delikte wurden aufgeklärt und hierbei 140 Tatverdächtige ermittelt. Unter diesen waren, darauf weist die Kriminalstatistik hin, bei einem örtlichen Bevölkerungsanteil von rund neun Prozent nichtdeutsche Tatverdächtige mit an die 28 Prozent überrepräsentiert.

In der sogenannten Häufigkeitsziffer ausgedrückt, also der auf 100.000 Einwohner hochgerechneten Belastung durch Straftaten, findet sich Nußloch mit 2367 deutlich unter dem Revierschnitt von 3828. Zum Vergleich: Im Stadtkreis Heidelberg beträgt die Häufigkeitszahl 10.371. Doch wie zitierte Polizeidirektor Peter Albrecht den Philosophen Søren Kierkegaard so schön: „Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.“