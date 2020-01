Die Kriminalität in Eppelheim nahm vier Jahre in Folge deutlich zu. Foto: Geschwill

Von Anja Hammer

Eppelheim. "Der Polizeiposten in Eppelheim ist voll besetzt – das ist ein Signal, dass es hier Arbeit gibt." So fasste Polizeioberrat Torben Wille die Präsentation zusammen, die er soeben gehalten hatte. Der Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd, dem auch der Eppelheimer Posten zugeordnet ist, hatte dem Gemeinderat die Kriminalitätsstatistik 2018 vorgestellt.

Kriminalitätsentwicklung: 2018 war ein Fünf-Jahres-Hoch bei der Zahl der Straftaten zu verzeichnen. 815 Fälle hatte die Polizei insgesamt in Eppelheim registriert; im Vorjahr waren es 799, 2015 sogar "nur" 641. "Die Tendenz in Eppelheim geht in die falsche Richtung", meinte daher Torben Wille. "Sie steigt, während sie anderswo sinkt."



Aufklärungsquote:52,4 Prozent aller Straftaten in Eppelheim im Jahr 2018 wurden aufgeklärt. Das ist im Vergleich ein recht niedriger Wert: So werden etwa in Baden-Württemberg 62,7 Prozent aller Taten aufgeklärt, in der Nachbarstadt Heidelberg liegt die Quote bei 63,7 Prozent und im Rhein-Neckar-Kreis bei 57,2 Prozent.

> Tatverdächtige: Insgesamt 324 Tatverdächtige hat die Polizei für Straftaten ermittelt, die in Eppelheim begangen wurden. Drei von ihnen waren sogar Kinder, also noch nicht einmal 14 Jahre alt. Interessant ist auch: Nur 196 aller Tatverdächtigen wohnen auch in Eppelheim. Den Ausländeranteil von 39,8 Prozent unter den Tatverdächtigen kommentierte Wille so: "Das sehe ich nicht als Problem." Schließlich würden in Eppelheim 120 Nationen leben.

Vergleichbarkeit: Um die Eppelheimer Zahlen einordnen zu können, präsentierte der Polizeioberrat auch stets die Statistiken aus dem Kreis, dem Polizeipräsidium sowie aus den nahen Städten Heidelberg und Mannheim. In diesen Vergleichen fällt Eppelheim allerdings lediglich mit dem starken Rückgang der Straßenkriminalität positiv auf. Ansonsten kann das ehemalige Maurerdorf kaum glänzen. Dabei stellt sich sicherlich die Frage, ob man Eppelheim überhaupt mit diesen Gebieten und Städten vergleichen kann. Daher lieferte Wille zusätzlich noch die Zahlen aus den einzelnen Heidelberger Stadtteilen, wobei der Polizeioberrat insbesondere Kirchheim und Rohrbach für vergleichbar hielt. Und dann kommt Eppelheim deutlich besser weg; in den meisten Kategorien liegen die Fallzahlen unter denen der beiden Heidelberger Stadtteile.

Straßenkriminalität: "Die wird von den Bürgern wahrgenommen", erklärte der Polizeioberrat und hatte hierzu gute Nachrichten: "Die Straßenkriminalität ist um 11,5 Prozent zurückgegangen." 215 Fälle wurden 2018 verzeichnet. Den Großteil machen die 98 Fahrraddiebstähle aus. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr, in dem es noch 161 Taten gab, sehr zurückgegangen. "Dafür haben wir aber keine Erklärung", gestand Wille.

Gewaltkriminalität: "Hierzu zählen Mord, Totschlag, Raub, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme", erklärte der Revierleiter. "Aber wir hatten nicht alles davon in Eppelheim." Seinen Ausführungen zufolge würden sich die 41 Straftaten – im Vorjahr waren es 29 – zusammensetzen aus: 32 mal gefährliche Körperverletzung, fünf Vergewaltigungen beziehungsweise sexuelle Nötigungen und drei Raubfälle.

Sexualstraftaten: In diesem Bereich hat sich die Zahl der Fälle im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Sie stieg von vier auf zwölf. Allerdings betonte der Polizeioberrat, dass die Zahlen nicht vergleichbar seien. "Sexuelle Beleidigung galt vorher nicht als Sexualstraftat", erklärte Wille. Dies habe sich aber durch die Silvesternacht 2015/16 in Köln geändert. Daher zählen die vier in Eppelheim registrierten Fälle von sexueller Beleidigung neu mit hinzu. Zudem ermittelte die Polizei fünfmal wegen Vergewaltigung. "Drei Fälle davon haben sich im familiären Umfeld beziehungsweise in einer Beziehung ereignet", so Wille. Die anderen beiden Fälle seien inzwischen aus der Statistik gelöscht, da sich der Anfangsverdacht nicht erhärtet habe.

Wohnungseinbrüche: Zwar ist die Anzahl der Einbrüche im Vergleich zum Vorjahr um zwei Fälle auf zehn leicht gestiegen. Dennoch ist dies kein Vergleich zum Jahr 2014, als noch 40 Fälle registriert wurden. Das liege daran, dass das Polizeipräsidium viel getan habe, so Wille. So seien etwa Fahndungskonzepte erstellt worden und auch verdeckte Maßnahmen würden laufen.

Rauschgiftdelikte: Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist von 59 auf 69 gestiegen. "Das heißt nicht, dass es mehr Rauschgift gibt", stellte Polizeioberrat Wille klar. "Wir haben einfach mehr gemacht, haben ein Ermittlungsteam eingesetzt und bekommen mehr Hinweise."

Entwicklung 2019: Abschließende Zahlen konnte Wille noch nicht nennen, allerdings Tendenzen. Demnach gingen die Fallzahlen in allen Bereichen zurück beziehungsweise seien gleichbleibend; nur die Zahl der Raub-, Körperverletzungs- und Rauschgiftdelikte falle höher aus.