Meckesheim. (lew) Eine im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte Anzahl der Straftaten, dafür eine deutliche Steigerung der Aufklärungsquote, ansonsten keine nennenswerten Auffälligkeiten. So lässt sich die Kriminalstatistik der Gemeinde Meckesheim für das Jahr 2020 kurz zusammenfassen. Die Langfassung, oder besser gesagt die ausführlich ins Detail gehende Version, stellte Kriminalhauptkommissar Gerhard Mackert, Leiter des Polizeireviers Neckargemünd, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor.

Die Gesamtzahl der Straftaten in Meckesheim ist demzufolge auf 209 gestiegen. 2019 waren es 195. Im selben Zeitraum stieg die Aufklärungsquote von 55,6 auf 71,8 Prozent, was auch auf die gesteigerten Bemühungen bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität zurückgeführt wird. 2019 wurden in diesem Bereich 19 Delikte protokolliert, dank der Fokussetzung waren es nun 43.

Als "sehr erfreulich" bezeichnete es Mackert zudem, dass es 2020 wie auch schon im Jahr zuvor keine Straftat gegen das Leben gegeben hat. Weiterhin sei hervorzuheben, dass sich die Zahl der registrierten Sachbeschädigungen von 32 auf 19 "nahezu halbiert" habe. Zur Aufklärungsquote merkte der Hauptkommissar an, dass im Bereich des Reviers Neckargemünd nur Wilhelmsfeld (84,5 Prozent) und Lobbach (80,3 Prozent) eine bessere Quote aufweisen konnten. Das seien aber auch schon "fast paradiesische Zustände". Die niedrigste Aufklärungsquote habe mit 51,2 Prozent Gaiberg.

Drei Punkte machte Mackert aus, auf die künftig ein besonderes Augenmerk gerichtet werden müsse. Dies seien erstens Anruf- und Internetkriminalität wie der Enkeltrick oder falsche Polizeibeamte, zweitens Sachbeschädigungen, die bezogen auf das gesamte Gebiet des Polizeireviers Neckargemünd "auf hohem Niveau" bleiben, und drittens die Rauschgiftkriminalität, wo Haschisch und Marihuana im Mittelpunkt stehen.

117 Verkehrsunfälle – und damit vier mehr als im Vorjahr– gab es 2020 auf Meckesheimer Gemarkung, zehn davon mit Personenschaden: es gab einen Toten, vier Schwerverletzte und sieben Leichtverletzte. Mackert erinnerte in diesem Zuge an den Unfall vom 20. November, bei dem ein Motorradfahrer sein Leben verlor. Als weiteres tragisches Ereignis hob der Polizeibeamte den Brand eines Wohncontainers in der Industriestraße hervor, bei dem am 21. August zwei Menschen starben.

Steffen Nahler (M2) erkundigte sich, wie sich Corona im Revier auf die häusliche Gewalt ausgewirkt habe. "Die Zahlen sind nicht hochgegangen", meinte Mackert. Hans-Jürgen Moos (SPD) wollte zudem zum Thema Rauschgift wissen, ob die Dealer aus Meckesheim kommen oder eher außerhalb zu suchen seien. Mackerts Antwort: "Sie zählen Mönchzell zu Meckesheim? Damit ist die Frage beantwortet."