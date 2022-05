Von Benjamin Miltner

Bammental. "Bammental ist zurück in guter Gesellschaft." Diese frohe Botschaft verkündete Gerhard Mackert, Leiter des Polizeireviers Neckargemünd, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. In dieser stellte der Erste Kriminalhauptkommissar die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallentwicklung im Jahr 2021 vor. Nach dem negativen Ausbruch im Vorjahr mit doppelt so vielen Straftaten wie zuvor üblich haben sich die Zahlen wieder im Normalbereich eingependelt.

Hintergrund 1. Januar: Alkoholisierte Jugendliche treten Vielzahl an Autospiegeln ab. 23. Februar: Zwei Verletzte bei Kollision von Auto mit Lkw an L 600-Einmündung auf B 45. 19. März: Autofahrer vormittags mit fast drei Promille unterwegs. 23. bis 25. April: Einbruch in die Elsenztalschule mit brachialer Gewalt. Mai: Betrugsserie in und gegen Banken, unter anderem am 11. Mai in Neckargemünd und in der Bammentaler Hauptstraße mit 30.000 Schaden. Mai/Juni: Serie an Trickbetrug-Anrufen bei älteren Bammentalern, am 25. Juni werden 9000 Euro ergaunert. 18. Juni: Glimmende Zigarette auf Balkon im fünften Stock löst Brand in Hochhaus der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit sechs Verletzten aus. 16. September: 23-Jähriger attackiert in psychischer Ausnahmesituation Nachbarn mit Machete schwer, weitere Straftaten durch den Gebrauch der Schusswaffe durch Polizei verhindert. 29. November: Abermaliger Brand im Hochhaus mit drei Verletzten. Ab 27. Dezember: Regelmäßige "Montagsspaziergänge" in Bammental mit bis zu 300 Teilnehmern. Auch wenn sich die Zahlen relativieren, herrscht laut Polizei ein hohes Niveau, das Aufmerksamkeit erfordere. bmi

> Die Straftaten im Jahr 2021: Der bereits erwähnte "deutliche Rückgang der erfassten Straftaten" im Vorjahr lässt sich in Zahlen ausdrücken: Von 386 auf 188 sank der Wert und damit unter den Fünf-Jahres-Durchschnitt (228). Die Häufigkeitszahl – Straftaten pro 100.000 Einwohner – hat sich ebenfalls von 5880 (2020) auf 2849 (2021) mehr als halbiert. "Sie liegt deutlich unter dem Landesschnitt und unter dem Wert vergleichbarer Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises", so der Polizeichef. Nahezu konstant blieb die Aufklärungsquote bei 62,8 statt zuvor 63,0 Prozent, die Kriminalpolizei war in 18,6 statt zuvor 17,4 Prozent aller Fälle involviert.

> Die einzelnen Kriminalitätsbereiche: "Erheblich weniger" – das waren die beiden Lieblingsworte, die Mackert bei seinem Vortrag immer wieder verwendete. Im Jahr 2021 erheblich weniger Straftaten gab es im Vergleich zu 2020 in den Bereichen Diebstähle mit 45 statt 123 und Sexualdelikte mit drei statt sieben entgegen des landesweiten Zuwachses. Ebenfalls deutlich zurück gingen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit 21 statt 49 sowie bei den Rohheitsdelikten – Raub, Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit – 14 statt zuvor 32. Bei den von 52 auf 20 Fälle zurückgegangenen Sachbeschädigungen spielt das "Thema Graffiti" laut Mackert im Gegensatz zu Neckargemünd eine untergeordnete Rolle. Das Absinken der Vermögens- und Fälschungsdelikte um 20 auf nun 59 Fälle bei hoher Aufklärungsquote von 64,4 Prozent überraschte den Revierleiter. "Hier hatten wir genau das Gegenteil erwartet."

> Der Verkehr und die Unfälle: Auch auf den Straßen ist die Entwicklung positiv. Im Vergleich zum Vorjahr ging 2021 die Zahl der Verkehrsunfälle um 26 auf 126 zurück, 71 davon waren Kleinstunfälle(-12). Bei den größeren Unfällen waren drei Schwerverletzte (-4) und 14 (+4) Leichtverletzte zu beklagen. Polizeichef Mackert berichtete zudem von weniger Motorradunfällen und Unfallfluchten – und keinem einzigen Schulwegunfall. "Alkohol und Drogen spielen bei Unfällen kaum eine Rolle", betonte Mackert. Wie im Vorjahr waren fünf Lkw an Unfällen beteiligt, sieben Mal (+4) gab es Radunfälle, was auch für die Gemeinderäte ein Thema war.

> Der Rückblick auf 2020: 200 Straftaten innerhalb dreier Tage, davon über 70 in Bammental – im Juli 2020 war die Elsenztalgemeinde Zentrum einer Straftatenserie rund um Heidelberg. Zwei damals 17- und 19-Jährige hatten reihenweise Autos aufgebrochen und weitere Diebstähle begangen. Ein Drogenschwerpunkt in Reilsheim und rund um den Rewe-Kreisel sowie Beziehungstaten und Körperverletzungsdelikte waren die Hauptgründe für die 386 Straftaten in Bammental, die sich nun als Ausnahme erwiesen haben.

> Die Fragen der Gemeinderäte: "In Bammental gibt es keinen klassischen Unfallschwerpunkt", beantwortete Revierleiter Mackert die Frage von Anette Rehfuss (Grüne). Für Radfahrer machten die Räte dagegen den Rewe-Kreisel als Gefahrenstelle aus. Andrea Frank (SPD) berichtete von mehreren Beinahe-Unfällen in jüngster Zeit. Laut Albrecht Schütte (CDU/BV) ist die Einfahrt in den Kreisel von der Bahnunterführung der Reilsheimer Straße kommend die einzige Stelle, wo man Angst haben müsse, übersehen zu werden. Der Polizei seien die Probleme bekannt und man habe die dortige Situation analysiert, so Mackert. Auch vor dem Hintergrund des tödlichen Unfalls eines 77-jährigen Radlers im Februar, der Wochen später seinen Kopfverletzungen erlag. "Die Beschilderung am Kreisel ist recht schwierig zu verändern", appellierte der Polizist an die "erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer". Schütte pochte darauf, die Situation mit der Verkehrsbehörde des Landratsamts anzuschauen.

> Die Aussichten: Die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens durch die Corona-Maßnahmen haben für einen Rückgang der Straftaten im öffentlichen Raum gesorgt. "Es würde mich arg wundern, wenn die Zahlen für 2022 genauso ausfallen", rechnet Mackert – auch in Bammental – mit der Rückkehr zur Normalität auch wieder mit mehr Kriminalität. Nachgefragt hatte Fotis Dimitriou (Pro Bammental), der die häufige Präsenz der Polizei lobte. Mackert: "Bammental war und ist für uns nicht nur im vergangenen Jahr ein Schwerpunkt."