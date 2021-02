Von Benjamin Miltner

Heiligkreuzsteinach. Wunderschön, aber auch eisekalt: So präsentiert sich derzeit Heiligkreuzsteinach mit seinen Teilorten im verschneiten Odenwald. "Wir haben minus 13 Grad im Moment", berichtet Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl der RNZ am Donnerstag. Und dennoch soll hier kommende Woche eine größere Baumfällaktion stattfinden: Von Montag bis Samstag, 15. bis 20. Februar, werden "Baumfällarbeiten zur Herstellung der Verkehrssicherheit" an der Kreisstraße K4120 von der Kreuzung der Landesstraße L535 bei der Grillhütte in Richtung Vorderheubach durchgeführt.

Das ganze findet unter Vollsperrung täglich von 8 bis 17 Uhr statt, der Verkehr wird über Lampenhain umgeleitet. So können in dieser Zeit auch die Buslinien 34 und 735 die Ortsteile Vorderheubach und Lampenhain nicht anfahren. "Wir haben daher bewusst die Faschings-Ferienwoche gewählt", so Pfahl. Da es keinen offiziellen Ersatzverkehr gibt, betont die Rathauschefin: Wer dringend einen Fahrdienst benötigt, soll sich bei der Gemeindeverwaltung melden unter Telefon 06220/92200. "Wir haben das so kulant und bürgernah wie möglich gelöst", so Pfahl. Mitarbeiter des Bauhofs würden die Bewohner – natürlich Corona-konform – zur nächsten angefahrenen Busstation bringen.

Gefällt werden Eschen am Parkplatz bei der Grillhütte und entlang der Straße sowie einige Fichten – das "Eschentriebsterben" sowie der Borkenkäfer haben auch hier zugeschlagen und die Bäume abgetötet. "Die Maßnahme ist für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer notwendig, sonst bald Gefahr in Verzug", betont Pfahl. Und die Arbeiten werden auch nicht nur drei Bäume, sondern eine ganze Menge betreffen und an der sehr markanten Stelle auch durchaus eine optische Wirkung haben. Die Fällarbeiten sollen noch vor Beginn der Vegetationsphase am 1. März abgeschlossen sein – trotz derzeit Dauerfrost. "Es soll ja kommende Woche deutlich wärmer werden", zeigt sich Pfahl optimistisch.