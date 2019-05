Mauer. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> CDU: Joachim Schuckert (1963, selbstständiger Heizungs- und Installateurmeister), Heike Kramer (1962, Schulsekretärin), Rainer Stern (1965, Landwirt und Berufskraftfahrer), Dr. Rainer Drös (1961, Professor), Dominik Sommer (1981, Diplom-Ingenieur FH), Leonhard Schmitt (1956, Geschäftsführer Planungsbüro), Susanne Boeuf (1982, Medizinische Fachangestellte), Silke Mahler (1971, Büroinformationselektronikerin), Mathias Maier (1978, Bankkaufmann), Heiko Müller (1968, Kfz-Mechaniker), Harald Weißer (1957, Rentner), Sebastian Fink (1975, Gymnasiallehrer), Norbert Gackenheimer (1962, Beamter), Hannah Drös (1999, Studentin Pharmazie).

> SPD: Dr. Heiko Braun (1983, Software-Architekt), Marina Heiß (1980, Verwaltungsfachwirtin), Gunnar Kirrmann (1964, Diplom-Ingenieur FH), Dorothee Maier-Herb (1988, Fachverkäuferin Lebensmittelhandel), Kurt Rademacher (1966, selbstständiger Zentralheizungs- und Lüftungsmeister), Ursula Nowak (1960, Markt- und Sozialforschung), Guido Dick (1965, Orthopädietechnik-Meister), Meric Yildiz-Islak (1979, Diplom-Wirtschaftsjuristin), Klaus-Henning Kluge (1984, Historiker M.A.), Sabine Pohrt (1956, Diplom-Sozialpädagogin).

> Unabhängig für Mauer (UfM): Joachim Frühauf (1959, Orthopädietechnik-Meister), Dr. rer nat. Stefan Schnabel (1965, Diplom-Chemiker), Andreas Raser (1971, Gärtnermeister), Claus Trunk (1972, Diplom-Betriebswirt), Carmen Haaf (1963, Schulverwaltungsassistentin), Martin Fuchs (1959, Lehrer), René Leue (1969, selbstständiger Heizungs-Meister), Karlheinz Holz (1972, Stuckateurmeister), Gabriele Kaucher (1967, selbstständige Gastronomin), Karsten Gensler (1970, selbstständiger IT-Dienstleister), Bernhard Plech (1962, Kfz-Elektrikermeister/Mechanikermeister).

> Grüne: Gabriele Fleig (1962, Lehrerin), Bernd Buse (1963, Hausmeister), Manfred Watzlawek (1957, Energieberater), Jutta Reibl (1966, Sozialpädagogin), Dieter David (1950, Rentner), Christian Wais (1971, IT-Kaufmann), Christine Bartolome-Kürster (1946, Rentnerin), Andreas Wagner (1963, Organisationsberater), Nadine Buse (1977, Diplom-Betriebswirtin FH), Dr. Martin Kürster (1957, Astrophysiker).

Welche Veränderungen gibt es?

Im rund 4000 Einwohner großen Mauer ist mit keinen größeren Veränderungen zu rechnen. Alle aktuellen 14 Gemeinderäte stellen sich der Wiederwahl. Bei der CDU kandidieren die aktuellen Gemeinderäte Joachim Schuckert, Heike Kramer, Rainer Stern, Rainer Drös, Dominik Sommer und Leonhard Schmitt in dieser Reihenfolge auf den Plätzen eins bis sechs. Bei der SPD hingegen fällt auf, dass zwar mit Heiko Braun ein aktueller Gemeinderat als Spitzenkandidat antritt, die anderen drei Gemeinderäte Guido Dick, Meric Yildiz-Islak und Klaus-Henning Kluge allerdings erst auf den Plätzen sieben bis neun folgen. Hier wechseln sich Frauen und Männer auf der Liste ab. Spitzenkandidat von UfM ist mit Joachim Frühauf ein amtierender Gemeinderat, seine Fraktionskollegen Claus Trunk und Bernhard Plech folgen aber erst auf den Plätzen vier beziehungsweise elf. Bei den Grünen hingegen ist die Analyse schnell vollzogen: Gabriele Fleig ist derzeit die einzige Vertreterin und tritt auch als Spitzenkandidatin an.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> CDU: 28,6% Frauen, 71,4% Männer

> SPD: 50,0% Frauen, 50,0% Männer

> UfM: 18,2% Frauen, 81,8% Männer

> Grüne: 40,0% Frauen, 60,0% Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> CDU: 49,0 Jahre

> SPD: 46,5 Jahre

> UfM: 52,7 Jahre

> Grüne: 57,8 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> CDU: 1. Sachgerechte und zeitgemäße Sanierung der Sport- und Kulturhalle und Erhalt des Hallenbades; 2. Förderung des Ehrenamts in den örtlichen Vereinen und im Bürgernetzwerk; 3. Nachhaltiger Umgang mit der Umwelt und umsichtiger Flächenverbrauch.

> SPD: 1. Ausweisung von Neubaugebieten, Wohnraum für wirtschaftlich Schwächere; 2. Verkehrssituation am Bahnhof verbessern und mehr Sicherheit für alle Beteiligten; 3. Sanierung der Sport- und Kulturhalle und Erhalt des Hallenbads.

> UfM: 1. Weiterentwicklung der Gemeinde im Sinne aller Generationen; 2. Ausbau der energetischen Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in der Gemeinde; 3. Weiterer Ausbau des Breitbandnetzes, um auch zukünftige Anforderungen abdecken zu können.

> Grüne: 1. Tempo 30 in der gesamten Bahnhofstraße, mehr Sicherheit und weniger Belastung für die Anwohner; 2. Für Sanierung von Schule und Turnhalle und für beste energetische und sicherheitstechnische Standards; 3. Erhaltung intakter Natur und Landschaft anstelle neuer Baugebiete.