Leimen. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> CDU: Hans Appel (1940, Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister), Ulrike Eckl (1956, Technische Oberlehrerin), Richard Bader (1947, Betriebswirt i.R.), Wolfgang Stern (1947, Kfz-Mech.-Meister), Dr. Peter Anselmann (1964, Physiker), Claudia Neininger-Röth (1970, Kindergartenleiterin), Nathalie Müller (1972, Diplom-Ingenieurin Önologie), Julia Niemzik (1972, Studentin), Kai Uwe Brümmer (1980, Diplom-Wirtschaftsinformatiker), Eva Neuschäfer (1970, Verwaltungsleiterin Musikschule), Werner Lindner (1949, Diplom- Ingenieur Nachrichtentechnik/Rentner), Sandra Dittrich (1972, Diplom-Betriebswirtin), Horst Hellinger (1956, Betriebswirt des Handwerks), Inge Kolb (1956, Pfarramtssekretärin), Dirk Kettenmann (1963, Vertriebsleiter), Gabriele Appel (1966, Diplom-Betriebswirtin), Alexander Dome (1957, selbstständiger Gastronom), Raphael Skuza (1996, Student), Christian Hans (1977, Unternehmer), Sophie Dittrich (2001, Schülerin), Dr. Sebastian Westrup (1976, Diplom-Ingenieur FH), Hermann Reis (1966, Speditionsunternehmer).

> SPD: Christiane Mattheier (1966, Pädagogin), Dr. Peter Sandner (1941, Diplom-Physiker/Rentner), Lisa-Marie Wer-ner (1998, Studentin), Dietrich Unverfehrt (1957, Rechtsanwalt), Ursula Baumann (1943, Rektorin i.R.), Georg Riemann (1950, Zahntechniker/Rentner), Aune Streib-Klinkenborg (1960, Postangestellte), Jürgen Kohr (1940, Rentner), Gülseren Sarikaya (1982, Studentin), Dr. Holger Glatzel-Mattheier (1968, Diplom-Physiker), Nicole Woitanowski (1982, Erzieherin), Stefan Menzel (1988, Lokführer), Elisabeth Auer (1952, Diplom-Physikerin/Rentnerin), Hartwig Wätjen (1947, Diplom-Ingenieur/Rentner), Heidi Haas (1952, Krankenschwester/Rentnerin), Dr. Matthias Schrumpf (1961, wissenschaftlicher Mitarbeiter), Susanna Linnenbach (1952, Realschullehrerin i.R.), Hartmuth Heldt (1959, wissenschaftlicher Angestellter), Elke Krell (1941, Rentnerin), Begzad Gashi (1957, Isoliertechniker), Dirk Teut (1966, Steuerfachangestellter), Michael Walz (1963, Industrieinformatiker).

> GALL: Ralf Frühwirt (1961, Dozent), Christa Hassenpflug (1953, Lehrerin i.R.), Michael Reinig (1955, Industriefachwirt), Julia Müller (1987, Produktmanagerin), Holger Bortz (1968, Einzelhändler), Daniela Koch (1981, Diplom-Religionspädagogin), Dirk Agena (1961, Lebensmitteleinzelhändler), Heidrun Bethe (1967, Kunsthistorikerin), Götz Ruder (1963, Konstruktionsingenieur FH), Kristina Funkert (1986, selbstständige Tagesmutter), Thomas Heim (1965, Kommunikationsdesigner), Meike Kania (1980, kaufmännische Angestellte), Klaus Gerstweiler (1959, Lehrer), Melanie Brühl (1983, Verwaltungsangestellte), Eberhard Koch (1959, Pfarrer), Christiane Pfeffer-Reinig (1956, Verwaltungsangestellte), Sebastian Schirner (1982, Gastronomieleiter), Maja Leiner (1944, Rentnerin), Gunnar Unbehaun (1952, Pensionär), Renate Kania (1955, Diplom-Biologin), Klaus Mußler (1953, Rentner), Heike Schmeckenbecher-Bortz (1969, Lehrerin).

> Freie Wähler (FW): Rudolf Woesch (1951, Rechtsanwalt), Anita Kühner (1955, Rentnerin), Mathias Kurz (1974, Projektmanager), Christine Schilling (1978, Informatikerin), Britta Kettenmann (1969, Industriekauffrau), Franz Schleicher (1949, Rentner), Elke Herd (1948, Friseurin), Volker Präuninger (1962, Projektleiter), Stefanie Fischer (1983, kaufmännische Angestellte), Monika Thien (1953, Pensionärin), Sascha Blesch (1978, Kundenbetreuer), Jutta Krause (1973, selbstständige Tagesmutter), Ignazio Taranto (1974, Gastronom), Christa Häuseler (1956, Verkäuferin), Kai Fischer (1980, Industriekaufmann), Gaby Schlenker (1977, Juristin), Jonas Kurz (2000, Bundesfreiwilligendienstleistender), Jule Baumann (2000, Schülerin), Klaus Häuseler (1961, kaufmännischer Angestellter), Eric Pletz (1955, Rentner), Walter Thien (1948, Rentner), Harald Stephan (1968, kaufmännischer Angestellter).

> FDP: Klaus Feuchter (1959, Diplom-Bauingenieur), Bruno Lindenbach (1958, Maschinenbaumeister), Alexander Hahn (1981, Gymnasiallehrer), Helga Bender (1956, Verwaltungsangestellte), Torsten Lindenbach (1992, Industriemeister Metall), Laura-Alina Mühlbauer (1992, Studentin), Dr. Axel Knoblauch (1958, Diplom-Kaufmann), Anja Scholz (1976, Fußpflegerin), Lukas Gehrig (2001, Auszubildender), Michael Wagenblaß (1951, Rentner), Andreas Külekçi (1968, Kaufmann im Einzelhandel), Dr. Volker Diehm (1949, Zahnarzt/Rentner), Saskia Oswald (1998, Studentin), Michael Huber (1979, Director Business Management), Irene Pisch (1956, Rentnerin), Dr. Ulrike Pfisterer (1955, Ärztin), Bernd Herweh (1957, Raumausstatter), Oda Düppers (1960, Hausfrau), Thomas Hack (1973, Diplom-Betriebswirt FH), Jonas Andrulis (1981, Manager), Yara Özcan (1971, Kommunikationswirtin), Kai-Uwe Kalischko (1962, Schuhmachermeister).

Welche Veränderungen gibt es?

Die Stadträte der Großen Kreisstadt scheinen ihr Ehrenamt gerne auszuüben: Mit Anja Sauerzapf (CDU), Tochter von Ehrenbürger Bruno Sauerzapf, sowie den beiden kommunalpolitischen Haudegen Wolfgang Krauth (SPD) und Gerhard Scheurich (FDP) treten lediglich drei der aktuell noch 26 Bürgervertreter nicht mehr an. Bei GALL und Freien Wählern wollen es alle Stadträte noch einmal wissen. Künftig wird das Gremium nur noch 22 Sitze haben, was also zwangsläufig zu Veränderungen führen wird. Auffällig: Alle Listen haben die maximale Anzahl an Kandidaten ausgeschöpft.

Die Liste der CDU führt mit dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden Hans Appel ein kommunalpolitisches Urgestein an. Die folgenden Plätze belegen die bisherigen Stadträte Ulrike Eckl, Richard Bader, Wolfgang Stern, Peter Anselmann und Claudia Neininger-Röth. Etwas weiter hinten, auf Platz elf, steht Stadtrat Werner Lindner. Mit der Winzerin Nathalie Müller und Musikschulleiterin Eva Neuschäfer kandidieren zwei bekannte Gesichter auf den Plätzen sieben und zehn.

Spitzenkandidatin der SPD ist Stadträtin Christiane Mattheier. Auf Platz zwei steht der bisherige Fraktionsvorsitzende Peter Sandner. Die Stadträte Dietrich Unverfehrt, Ursula Baumann und Jürgen Kohr folgen auf den Plätzen vier, fünf und acht.

Bei der GALL steht der bisherige Fraktionsvorsitzende Ralf Frühwirt ganz oben. Die Stadträte Christa Hassenpflug, Michael Reinig, Dirk Agena und Maja Leiner folgen auf den Plätzen zwei, drei, sieben und 18. Auffällig: Bei der GALL sind alle ungeraden Listenplätze in der Hand von Männern, alle geraden in der Hand von Frauen.

Der bisherige Fraktionschef Rudolf Woesch führt die Freien Wähler in die Kommunalwahl. Die folgenden drei Plätze sind mit aktuellen Stadträten besetzt: Anita Kühner, Mathias Kurz und Christine Schilling. Auf Platz fünf kandidiert die Vorsitzende des TV Germania St. Ilgen, Britta Kettenmann.

Die FDP geht mit dem Fraktionsvorsitzenden Klaus Feuchter und Bruno Lindenbach auf den Spitzenplätzen ins Rennen. Auf Platz drei kandidiert mit Alexander Hahn der Kopf der Bürgerinitiative "Festhalle Nein!", die die geplante Bebauung des Rathausplatzes verhindert hat.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> CDU: 40,9 % Frauen, 59,1 % Männer

> SPD: 45,5 % Frauen, 54,5 % Männer

> GALL: 50,0 % Frauen, 50,0 % Männer

> FW: 45,5 % Frauen, 54,5 % Männer

> FDP: 36,4 % Frauen, 63,6 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> CDU: 53,0 Jahre

> SPD: 58,8 Jahre

> GALL: 53,6 Jahre

> FW: 51,2 Jahre

> FDP: 49,3 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> CDU: 1. Optimale Infrastruktur für unsere Kinder und Jugendliche im Bereich der Kitas und Schulen schaffen; 2. Rathausplatzbebauung mit Stadthaus, Gestaltung Rathausplatz und Schulhof mit Tiefgarage Leimen Mitte; 3. Glasfaserverkabelung für schnelles Internet in allen Stadtteilen für Bürger (Home Office) und Gewerbe.

> SPD: 1. Gestaltung des Rathausplatzes mit Stadthaus und Tiefgarage nach Empfehlungen des Runden Tisches; 2. Ganztagsbetreuung an allen Leimener Schulen und Hort- und Kernzeitbetreuung in den Schulferien; 3. Wohnungsbau auf Brauereigelände; sozialer Wohnungsbau auf Gebiet Stadtpark und Senefelder Straße.

> GALL: 1. Klima- und Umweltschutz ist auch für Kommunen die wichtigste Herausforderung der kommenden Jahre; 2. Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet Planung mit dem Blick für die Bedingungen der Stadt von morgen; 3. Kindergärten und Schulen müssen optimal ausgestattet sein. Gute Bildung ist von zentraler Bedeutung.

> Freie Wähler: 1. Die Baumaßnahmen am Rathausplatz in Leimen endlich beginnen und alsbald zum Abschluss bringen; 2. Ortskernsanierung in St. Ilgen zum Abschluss bringen und schnellstmöglich in Gauangelloch beginnen; 3. Anreize schaffen, damit sich mittelständische Unternehmen neu in Leimen niederlassen beziehungsweise bleiben.

> FDP: 1. Lebensqualität verbessern - auch mit Bürgerbeteiligung, wie es Liberale beim Rathausplatz erreichten; 2. Familien und Jugend stärken - zum Beispiel durch sicherere Schulwege, bessere Kinderbetreuung, Schule 4.0; 3. Wirtschaftsstandort Leimen ausbauen - zum Beispiel durch sanierte, belebte Ortskerne; für gesunde Finanzen.