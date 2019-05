Welche Kandidaten treten an?

> CDU: Andrea Braun (1969, Angestellte), Claus Clausen (1944, Zolloberamtsrat a.D.), Sören Ducati (1998, Student), Dr. Salma Essa (1978, Apothekerin), Oliver Fassoth (1974, selbstständiger Elektrotechnikermeister), Johannes Gutfleisch (1994, Montagewerker), Heinrich Hack (1956, Diplom-Ingenieur), Matthias Harbarth (1971, Gymnasiallehrer), Andreas Hotz (1976, selbstständiger Maurermeister), Angelika Joachim (1963, Diplom-Kauffrau), René Karayilan (1986, Kaufmännischer Angestellter), Leon Kaul (1998, Student), Oliver Knieps (1969, Kaufmännischer Angestellter), Jonathan Pauli (1995, Student), Julia Philippi (1962, Landtagsabgeordnete), Siegfried Rehberger (1958, Kaufmann), Dominik Ridinger (1990, Geschäftsführer), Uwe Schollenberger (1959, Verwaltungsamtsrat), Hans-Peter Stöhr (1950, selbstständiger Gärtnermeister), Ingeborg Vogt (1950, Medizinisch-technische Assistentin), Jan-Niklas Weber (1988, Geschäftsführer), Alexander Willwert (1970, Polizeibeamter).

> Grüne: Renate Tokur (1953, Diplom-Übersetzerin i.R.,), Friedeger Stierle (1952, Arzt i.R.), Dr. Helga Waller-Baus (1952, Schulleiterin i.R.), Frank Fuchs (1969, Elektriker), Dr. Matthias Delbrück (1966, Freier Lektor), Dr. Kilian Kilger (1982, Software-Entwickler), Waltraud Wüst (1956, arbeitssuchend), Peter Wilhelm (1962, Schulberater), Brigitte Spies-Bechtel (1948, Sonderpädagogin i.R.), Alfons Fuchs (1962, Orthopädietechnikermeister), Gabriela Gahse (1966, Informatikerin), Dr. Hergen Schultze (1974, Physiker), Sigrid Hollender (1964, Diplom-Dolmetscherin), Albrecht Weber (1942, Pensionär), Gabriele Friesel (1948, Oberstudienrätin i.R.), Eberhard Brönnecke (1942, Lehrer i.R.), Beate Geiger (1963, Pädagogin), Helmut Duffing (1952, Studiendirektor i.R.), Siegrid Tautz (1955, Sozialwissenschaftlerin), Yvonne Gund (1971, Realschullehrerin), Jan Reinhard (1980, Lehrer), Greta Wolf-Debove (1968, Klavierlehrerin).

> Freie Wähler (FW): Cornelia Wesch (1954, Diplom-Ingenieurin), Elisabeth Schröder (1951, Ländliche Hauswirtschaftsmeisterin), Jule Gramlich (1965, Buchhändlerin), Sebastian Worring (1967, Unternehmensberater), Raoul Schulz (1965, Elektroinstallateurmeister), Dr. Reinhold Hügel (1960, Volkswirt), Peter Wahl (1961, Architekt), Werner Roland (1965, Funkelektroniker), Kay Eulenbach (1964, Handelsvertreter), Prof. Dr. Michael Doran (1973, Geschäftsführer), Holger Ridinger (1966, Geschäftsführer), Daniel Wölfing (1976, Diplom-Betriebswirt), Okan Sezer (1974, Immobilienmakler, Hausverwalter), Michael Becker (1960, Versicherungsmakler), Robert Bühler (1956, Diplom-Ingenieur), Christian Neustadt (1965, Diplom-Ingenieur), Kurt Wittmann (1959, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister), Tamara Ridinger (2001, Schülerin), Christian Mühlbauer (1965, Kaufmann), Theresa Gramlich (1995, Medizinische Fachangestellte), Annegret Komma (1948, Hausfrau), Christine Worring (1969, Kaufmännische Angestellte).

> SPD: Carlo Bonifer (1955, Geschäftsführer), Rüdiger Neumann (1964, Bankkaufmann), Jochen Konradi (1971, Diplom-Agrarbiologe), Petra Gehrig-Beyrer (1965, Medizinische Fachangestellte), Steffen Schmitt (1972, Feuerwehrbeamter), Helen Bonifer (1997, Studentin), Matthias Stammler (1997, Student), Gabriele Baumhard (1954, Rentnerin), Sascha Miltner (1988, Gymnasiallehrer), Kerstin Krumrey (1979, Buchhändlerin), Dr. Fred Hermann (1951, Lehrer i.R.), Susanne Knabe (1992, Biologielaborantin), Dr. Gerd Stammler (1963, Diplom-Agrarbiologe), Sabine Nitsch (1963, Lehrerin an beruflichen Schulen), Mirko Beyrer (1994, Auszubildender), Kathrin Fischer (1970, Bankfachwirtin), Dr. Philipp Ehlermann (1969, Arzt), Dr. Ute Wiedemann (1967, Verfahrensbeistand), Admir Ilazi (1987, Lehrer), Ute Sedewitz (1956, Berufsbetreuerin), Dr. Philip Schönffeldt Varas (1973, Arzt), Michael Persicke (1989, Molekularbiologe).

> FDP: Hendrik Tzschaschel (1964, Schulleiter), Eugen Reinhard (1944, Technischer Angestellter, Rentner), Ulrich Mayerhöfer (1972, Geschäftsführer), Manuela Holzapfel (1961, Diplom-Informatikerin), Karl-Heinz Frauenfeld (1947, Technischer Betriebswirt, Rentner), Julia Raab-Maier (1986, Rechtsanwältin), Hanno Hebestreit (1970, Versicherungsmakler), Nora Mehring genannt Friehoff (2000, Schülerin), Peter Stern (1960, Kaufmann), Rosa Höger (1964, Friseurin), Klaus Matitschka (1967, Kfz-Meister), Dr. Ulrich Nagel (1960, Architekt), Rolf Pisot (1944, Rentner), Ute Ebert (1953, Rentnerin), Andreas Maier (1984, Jurist, Rechtsassessor), Doris Hoffmann (1957, Diplom-Verwaltungswirtin), Claudia Tzschaschel (1972, Lehrerin), Christian Melzer (1980, Kaufmännischer Angestellter), Nathalie Baron (1978, Immobilienverwalterin), Philipp Baron-Schröder (1979, Technischer Leiter), Christian Hübbe (1978, Architekt), Lisa Gramsch (1982, Geschäftsführerin).

Welche Veränderungen gibt es?

8 aus 22 - mehr als jeder dritte Gemeinderat steht in der Bergstraßengemeinde nicht mehr zur Wahl. Bei der CDU, aktuell mit sechs Sitzen die größte Fraktion, kandidiert lediglich Klaus Krischke nicht mehr. Besonders groß ist dagegen der Aderlass bei den Grünen: Hier treten mit Gunild Frey, Thomas Katlun und Rainer Kling gleich drei langjährige Gemeinderäte - allesamt Doktoren - ab. Bei den Freien Wählern streben mit Gerd Weismehl und nach 30 Jahren auch Hans Ruland zwei langjährige Gemeinderäte kein weiteres Mandat mehr an. Die SPD tritt diesmal ohne Hans-Jochen Matenaer an und die FDP verliert mit Hermann Fischer ihren Fraktionssprecher, der die Partie 35 Jahre lang im Gemeinderat vertrat.

Die Liste der CDU ist nach dem Alphabet geordnet. Diesem Umstand ist geschuldet, dass mit Andrea Braun eine kommunalpolitisch bisher nicht aktive Kandidatin die Liste anführt, während die bisherigen Gemeinderäte Matthias Harbarth (Platz 8), Julia Philippi (15), Uwe Schollenberger (18), Hans-Peter Stöhr (19) und Alexander Willwert (22) weiter hinten zu finden sind.

Cornelia Wesch, Elisabeth Schröder und Jule Gramlich unterstreichen bei den Freien Wählern mit den Listenplätzen eins bis drei, dass sie erneut in den Gemeinderat gewählt werden möchten.

Spitzenkandidat der SPD ist Gemeinderat Carlo Bonifer, gefolgt von seinen bisherigen Gremiumskollegen Rüdiger Neumann und Jochen Konradi. Auf Platz sechs folgt mit Helen Bonifer eine ehemalige Jugendgemeinderätin.

Ex-Bundestageskandidat Hendrik Tzschaschel führt die Liste der FDP an, gefolgt vom bisherigen Gemeinderat Eugen Reinhard.

Wo liegt die Frauen-Männer-Quote?

> CDU: 22,7 % Frauen, 77,3 % Männer

> Grüne: 50,0 % Frauen, 50,0 % Männer

> FW: 31,8 % Frauen, 68,2 % Männer

> SPD: 40,9 % Frauen, 59,1 % Männer

> FDP: 40,9 % Frauen, 59,1 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> CDU: 46,4 Jahre

> Grüne: 58,7 Jahre

> FW: 52,7 Jahre

> SPD: 45,5 Jahre

> FDP: 50,7 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> CDU: 1. Kommunikation und Gesellschaft: Orte der Zusammenkunft & Kommunikation schaffen & beleben, z. B. Kronenburger Hof, Grüngürtel, Rathausplatz; 2. Natur- und Umweltschutz: Ökologisches & nachhaltiges Denken im Alltag verankern - das Bienenprojekt, einen Mehrwegbecherpool. "Dossenheim Cup"; 3. Erhalt & Weiterentwicklung der Wohngemeinde: Vielfältiges Engagement zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums bei minimalem Flächenverbrauch. Erhaltung bestehender Infrastruktur.

> Grüne: 1. Dossenheim will bis 2025 eine pestizidfreie und bis 2030 eine CO2-neutrale Kommune sein; 2. Dossenheim bietet Jung und Alt emissionsfreie Mobilität - Vorrang für Fußgänger, Fahrrad und ÖPNV; 3. Dossenheim schafft flächenschonend bezahlbaren Wohnraum - Augustenbühl ist kein Baugebiet!

> FW: 1.Umsetzung Mobilitätskonzept inkl. ökologische Anbindung an Neuenheimer Feld ("Verkehrsinfarkt B3"); 2. Einführung und Etablierung einer modernen Verwaltungsstruktur mit Umsetzung von "Rathaus 4.0"; 3. Gestaltung und Belebung des Ortskerns inklusive Barrierefreiheit sowie Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

> SPD: 1. Bezahlbarer Wohnraum: Der bestehende Bedarf von Sozialwohnungen soll durch die Gründung einer kommunalen Baugenossenschaft gedeckt werden; 2. Kinderbetreuungskosten: Wir unterstützen und flankieren die Forderung der Landes-SPD zur Einführung gebührenfreier Krippen- und Kindergartenplätze; 3. Radwege: Die Radschnellverbindung Heidelberg-Mannheim soll über Dossenheim (Variante 3) geführt werden.

> FDP: Die FDP setzt sich 1. für Familien ein, indem sie Kinderbetreuung ausbauen sowie Inklusion und Teilhabe ermöglichen wird. Sie fördert 2. Vereine, indem sie das ehrenamtliche Engagement würdigt und Traditionen erhält. Sie will 3. bezahlbaren Wohnraum schaffen, indem sie Überregulierungen beseitigen will.