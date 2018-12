Leimen. (cm) Gut möglich, dass es in den Sitzungen des Gemeinderates der Großen Kreisstadt künftig lustiger zugeht: Denn die Satire-Partei "Die Partei" will bei der Kommunalwahl im kommenden Mai antreten und sucht derzeit Kandidaten. So findet am heutigen Montag um 20 Uhr ein "Stammtisch" im Leimener Brauhaus statt. "Dort werden wir staatstragende Reden halten, über die Zukunft diskutieren, uns über die anderen Parteien lustig machen und Bier trinken", heißt es in der Ankündigung von Andreas Damerow.

Der 50-Jährige hat den Leimener Ortsverband im vergangenen Jahr gegründet und ist dessen Vorsitzender. Ihm zur Seite stehen Pascal Gembe als Zweiter Vorsitzender und Dennis Himmelmann als Kassenwart. Sie alle kommen aus dem Stadtteil Gauangelloch und kennen sich schon lange - Damerow wurde sogar in Leimen geboren, wie er betont. In Gauangelloch kennt man ihn als früheren Abteilungskommandanten der Feuerwehr.

"Nach den hohen Werten für die AfD bei der Bundestagswahl 2017 in Leimen habe ich mir gedacht, dass wir eine echte Alternative brauchen", erklärt Damerow. "Bevor die Leute für die AfD stimmen, sollen sie lieber uns wählen - da machen sie wenigstens nichts kaputt." Es sei nicht ausgeschlossen, dass die AfD auch in Leimen bei der Kommunalwahl antrete. Der Elektroniker mag Satire, ist aber politisch bisher ein unbeschriebenes Blatt. Der 50-Jährige beobachtet die Kommunalpolitik dennoch genau. "Es geht zu wenig um die Sache und zu viel um die Parteien", meint Damerow. "Das wollen wir auf satirische Art und Weise ändern." Außerdem wolle man nichtssagende Slogans wie zum Beispiel "Leimen stärken" entlarven.

Für die Gemeinderatswahl in Leimen will "Die Partei" alle 22 möglichen Plätze auf der Liste füllen. Beim ersten Stammtisch vor wenigen Wochen kamen zwar nur fünf Interessierte, doch noch ist Zeit dafür bis zum kommenden März. Im neuen Jahr sollen bei einem "Stadtrat-Casting" die Kandidaten bestimmt werden. "Wir wollen daran arbeiten, unsere Erfolge zu übertreffen", so Damerow. 0,9 Prozent bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr sei das "bislang beste Ergebnis in Leimen seit dem Zweiten Weltkrieg" für "Die Partei" gewesen.