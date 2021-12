Von Sabrina Lehr

Gaiberg. Seit vielen Jahren schon gehören sie zum gewohnten Anblick der Lüfte über und um Gaiberg: Greifvögel wie Bussarde und Rotmilane. Über die Jahre hinweg wurden die stolzen Vögel von den Anwohnern lieb gewonnen. Unter anderem auch von Christiane Seitz, die seit über 35 Jahren in dem Örtchen lebt. Doch seit einigen Wochen beunruhigt die Gaibergerin etwas. Denn während sie normalerweise gerne die Vögel beobachtet und auf ihrem Grundstück auch ein kleines Vogelhäuschen aufgestellt hat, fehlt ihr nun etwas. "Man sieht überhaupt keinen Bussard mehr und auch die Rotmilane sind weg." Ihre Sorge: Die Tiere könnten sich durch die aktuelle Umleitung und den Verkehr gestört fühlen und von dannen gezogen sein. Hat der Verkehr die Vögel verjagt? Die RNZ hat sich auf Spurensuche begeben.

Wer in Gaiberg etwas über den Wald und dessen Bewohner wissen möchte, kommt an Ralph Steffen nicht vorbei. Der Vorstand des Vereins Rehkitzrettung Rhein-Neckar ist regelmäßig im Wald unterwegs – und kann auch zu Bussard und Rotmilan und deren Abwesenheit etwas sagen. "Das ist einfach erklärt", schmunzelt er. "Bussarde und Milane sind Zugvögel." Eigentlich. Denn dass Christiane Seitz in den Vorjahren auch in den Herbst- und Wintermonaten die Raubvögel beobachtet hat, könne durchaus sein. Seit einigen Jahren zögen nicht mehr alle Vögel für einen Teil des Jahres in südliche Gefilde. Der Grund: "Das sind Profiteure des Klimawandels", so Steffen, der erklärt, dass die Vögel ihre Nahrung – Kleintiere wie Mäuse – überwiegend auf dem Waldboden finden. Im Zuge der Erderwärmung bleibe in den vergangenen Jahren die früher gewohnte, geschlossene Schneedecke im Winter immer öfter aus. Zudem vermehrten sich während der warmen, trockenen Sommer die Mäuse mehr – ideale Voraussetzungen also für Bussard und Rotmilan.

Das bestätigt auch Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Nabu-Bezirksverbands Rhein-Neckar-Odenwald. "Durch den Klimawandel gibt es immer mehr Vogelgruppen, die hier bleiben", sagt sie. Jene Vögel, die nicht im europäischen Mittelmeerraum oder Nordafrika überwintern, dezimierten über Winter die Zahl der Mäuse, "was die Landwirte freut", wie sie schmunzelt bemerkt. Für Christiane Seitz‘ ausbleibende Vogelbeobachtung hat sie jedoch noch eine andere Erklärung als die, dass die Vögel gen Süden gereist sind. "Bei Bussarden kommt es auf die Witterung an, ob man sie sieht", erläutert sie. Im Sommer kreisen die mächtigen Vögel ihr zufolge bei der Jagd wegen der aufsteigenden Thermik, die im Winter jedoch ausbleibt. In diesem Fall greifen die Vögel laut Kranz auf eine energiesparende Jagdmethode zurück. "Dann machen sie eher eine Ansitzjagd auf dem Baum und sind nicht so auffällig."

Falls die von Christiane Seitz beobachteten Tiere zu jenen gehören, die den Winter in Nordafrika verbringen, stehen die Chancen dennoch gut, dass die Gaibergerin sie ab April wiedersieht. "Gerade Greifvögel kommen oft zum selben Nest zurück, weil sie dort eine stabile Nahrungsversorgung vorfinden", weiß Expertin Kranz. Die Tiere behalten stabile Lebensbedingungen im Gedächtnis.