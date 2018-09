Bammental. (bmi) Einmal, zweimal, dreimal: Anette Rehfuss (Grüne) ließ beim Thema Krippenplätze einfach nicht locker. Immer wieder versuchte die zweite Stellvertreterin des Bürgermeisters von Neuem, Ideen aus den Reihen des Gemeinderats herauszukitzeln. Das Thema Kinderbetreuung brennt aber auch ihren Ratskollegen unter den Nägeln - das wurde in der äußerst lebhaften Diskussion um die Kindergartenbedarfsplanung deutlich.

"Können wir die gesetzlichen Vorgaben mit unserem Angebot erfüllen oder müssen wir etwas tun?": so umschrieb Kristina Leicht treffend den Sinn der Bedarfsplanung. Was die Kindergartenplätze betrifft, konnte die Hauptamtsleiterin positive Zahlen verkünden. Demnach bietet Bammental derzeit 255 Ü 3-Betreuungsplätze an. Für das angelaufene Kindergartenjahr 2018/19 gibt es 206, im Jahr 2019/20.216 Bammentaler Kinder mit Platzanspruch. "Rein rechnerisch sind über 40 Plätze übrig, im Laufe des Jahres aber ist meist alles belegt", erklärte Leicht. Auch, weil 16 Bammentaler Kinder außerhalb des Ortes einen Betreuungsplatz fanden, dafür aber 39 Kinder aus den umliegenden Gemeinden in die Elsenztalgemeinde kamen. Insgesamt gibt es in Bammental aber ausreichend Kindergartenplätze.

"Bei den U 3-Plätzen sieht es ganz anders aus", leitete Leicht über. Da bietet die Gemeinde 65 Plätze in sieben Gruppen - bei 184 Kindern unter drei Jahren. Rechnet man Neugeborene unter einem Jahr heraus - hier herrscht durch die Elternzeit kein Betreuungsbedarf - bleiben 116 Kinder für 65 Plätze übrig. Dies entspricht einer Quote von 56 Prozent. "Damit liegen wir deutlich über den geforderten 35 Prozent", sagte Leicht. Für die Gemeinde sei aber der örtliche Bedarf maßgebendes Kriterium. Und der wird noch immer nicht befriedigt.

Am einfachsten zu sehen ist dies an den Wartelisten: Für 44 Bewerber haben die Bammentaler Kindergärten aktuell keinen Platz. Rechnet man Auswärtige heraus und Absagen herein, bleiben laut Leicht etwa 20 Kinder ohne Betreuungsplatz. "Es zeigt sich also, wie dringend wir die geplante Kita brauchen", eröffnete Anette Rehfuß die Diskussion. Wie könne man den Eltern in der Zwischenzeit entgegenkommen, wollte sie wissen.

"Wir unterstützen die Leute so gut wir können - zaubern können wir aber auch nicht", antwortete Holger Karl. Der Bürgermeister verwies auf die Unterbringung der U 3-Gruppe im Rathaus. "Wir sehen keine Möglichkeit, noch mehr einzurichten.""Fällt uns da nicht noch etwas ein?", fühlte Rehfuss nach. "Wir brauchen geeignete Räume, aber es gibt nur sehr wenige", schaltete sich Rene Richter vom Verein Kinderreich auf Geheiß des Rathauschefs in die Debatte ein. Kinderreich ist für 50 der 65 Bammentaler Betreuungsplätze verantwortlich - auch für die im Rathaus. "Diese Notgruppe zu installieren, war mit erheblichen Aufwand verbunden", erinnerte er. Die Behörden handeln laut Holger Karl nach dem Motto: "Lieber keine Plätze als Plätze, die nicht zu 400 Prozent die Vorgaben einhalten."

"Lieber kein Angebot als ein schlechtes", sah Ulf Höppner (Grüne) die Lage anders. Er warnte davor, wild nach Übergangslösungen zu suchen. Wie Clemens Deibert (UWB) wollte er lieber mit aller Kraft den Kita-Neubau am Sportplatz (s. Artikel oben) vorantreiben. "Wir müssen die Kita größer planen", betonte Höppner und Albrecht Schütte (CDU/BV) sagte: "Ich möchte nicht nur für drei Gruppen bauen, wenn schon klar ist, dass das nicht reicht."

Was aber geschieht, bis der geplante Neubau fertig ist? Wieder war es Anette Rehfuss, die fragte, Bedenken äußerte und eine weitere Idee aufgriff: Container. "Grundsätzlich ein guter Gedanke, aber zeitlich gewinnen wir dadurch nichts", sagte Holger Karl. Allein die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen dauere mindestens ein halbes Jahr, zudem fehle es an geeigneten Standorten, so der Bürgermeister. "Uns fehlen über zwei, drei Jahre hinweg Plätze", fasste Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) das Dilemma zusammen. Der Druck sei groß. "Ich weiß nicht, ob wir den so lange aushalten."