Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Die E-Mail kam am Freitag um 12.45 Uhr. "Die Radspur ist freigegeben", teilte Christiane Calis mit, Sprecherin der für das Vorhaben zuständigen Stadt Heidelberg. Drei Monate nach dem Beginn der Arbeiten an der Bundesstraße B37 zwischen dem Neckargemünder Stadtausgang und dem Heidelberger Stadtteil Schlierbach ist damit nun eine der vier Fahrspuren – jene am Neckar – den Radfahrern vorbehalten. Am Mittwoch soll die offizielle Eröffnung stattfinden. So lange wollten die Grünen nicht warten und absolvierten bereits am Freitag eine Testfahrt.

"Herrlich!", freute sich Petra Groesser. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende war mit Stadträtin Ilka Schlüchtermann gleich von Neckargemünd nach Schlierbach und zurück geradelt. Sie sprachen von einem "historischen Moment". "Endlich muss man nicht mehr Angst haben vor den Autos", meinte Groesser. Schlüchtermann lobte derweil das gute Fahrgefühl auf der Fahrbahn und erzählte: "Die entgegenkommenden Radler hatten alle ein Lächeln im Gesicht."

Ein Lächeln im Gesicht hatte auch Hermino Katzenstein. Der Landtagsabgeordnete und Stadtrat gilt als "geistiger Vater" des Verkehrsversuches. Denn die Radspur ist bekanntlich erst einmal testweise für zwei Jahre eingerichtet. Dann wird entschieden, ob sie zur Dauereinrichtung wird. Die Idee der Radspur sei schon viel älter und stamme vom früheren Heidelberger Verkehrsmanager Alexander Thewalt, betonte Katzenstein.

Trotz der Befürwortung aus Neckargemünd und Heidelberg sei die Umsetzung an dem für die B37 zuständigen Bund gescheitert – bis Katzenstein 2017 die Idee des Verkehrsversuches hatte. "Ich weiß, wie lange Planungsprozesse dauern und war die ganze Zeit zuversichtlich", so der passionierte Radler.

Mit dem Ergebnis ist er nun sehr zufrieden. "Ich bin schon mehrfach gefahren und hatte ein Dauergrinsen im Gesicht", erzählte Katzenstein. Besonders gefallen dem Verkehrspolitiker die auffällig rot markierten Querungsstellen mit dem Autoverkehr sowie die Verkehrsführungen an den Bushaltestellen. Er habe punktuell auch an den Planungen mitgewirkt, so Katzenstein. Überraschend sei für ihn jedoch der Metallzaun auf den Betonelementen gewesen, die die Radspur von den übrigen Fahrspuren abtrennen: "Den finde ich nicht schön und vom Gefühl her unnötig."

Katzenstein berichtete von vielen Dankesschreiben von Radlern an ihn, verschwieg aber nicht die Kritik. Immer wieder werde der Ingenieursweg oberhalb der Bahngleise als Alternative ins Spiel gebracht. "Ja, dieser liegt ruhiger und landschaftlich schöner, aber er hat starke Steigungen sowie einen schlechten Belag und er ist im Dunkeln ein Angstraum", gab Katzenstein zu bedenken. Wer schnell zur Arbeit wolle, müsse an der B37 fahren. Auch er habe dies viele Jahre direkt neben den Autos getan. "Das war aber nur etwas für Hardcore-Radler", so Katzenstein. Viele könnten sich nun einen Umstieg vorstellen.

Katzenstein meint, dass bereits mehr Radler auf der B37 unterwegs sind. Wie viele es wirklich sind, wird von einem Infrarot-Mast auf der Strecke erfasst. "Ob die Zahlen in diesem Jahr aussagekräftig sind, hängt auch von der Pandemielage ab", gab Katzenstein zu bedenken. Viele Menschen würden im Homeoffice arbeiten und an Hochschulen sowie Schulen gebe es kaum Präsenzunterricht. "Eine realistische Beurteilung ist daher erst im Jahr 2022 möglich." Daher sei es gut, dass der Verkehrsversuch zwei Jahre dauere.

Stefan Geißer vom Vorstand der Neckargemünder Grünen sprach von einem "absoluten Segen". Er wusste von vielen Radlern, die sich bisher nicht trauten, nun aber sicher und komfortabel auf der B37 fahren wollen. Geißler überreichte als Dank ein Straßenschild mit der nicht ganz ernst gemeinten Aufschrift "Katzenstein-Boulevard" an den Abgeordneten. Michael Fröhlich, Geschäftsführer des Kreisverbandes Rhein-Neckar-Heidelberg des "Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs" (ADFC), betonte, dass es auch Radtouristen künftig besser haben. "Diese mussten sich bisher irgendwie durchschlagen", so Fröhlich.

Katzenstein berichtete noch von guten Nachrichten für einen Radweg an der B45 zwischen Neckargemünd und Bammental. Hier sei nun entschieden, dass der Weg am Wald entlang der Bahnlinie ausgebaut werde. Das zuständige Regierungspräsidium plane diesen nun mit zwei Stegen über den Hilsbach und die Kreisstraße nach Waldhilsbach. "Das Geld ist da und es handelt sich um einen vordringlichen Bedarf", so Katzenstein.