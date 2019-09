Von Miriam Olszok

Wilhelmsfeld/Dossenheim. Im selbstgebauten Lager von Simon Kuch stapeln sich Kaffeesäcke – unter anderem aus Brasilien, Kolumbien und Ruanda. Viel Platz zum Stehen bleibt hier nicht. "Wir wachsen gerade", freut sich der Gründer der Kaffeerösterei "Simon & Bearns".

Bevor der 32-Jährige jedoch seine Rösterei eröffnete, machte er etwas ganz anderes: Nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Steuerfachangestellten folgt das BWL-Studium. Während des Studiums schrieb Simon 2016 einen Businessplan für eine Rösterei. Zunächst spielte er nur mit der Idee – und setzte sie schließlich um.

"Mit dem Rösten habe ich im selben Jahr bei uns im Hinterhof angefangen", erzählt der gebürtige Dossenheimer. Die Leidenschaft für Kaffee entwickelte er schon früh durch seinen Kaffee-verrückten Onkel Harry. Simon gründete Anfang 2017 seine kleine Rösterei in Wilhelmsfeld. Hierfür wandelte er die Garage der Bäckerei seiner Eltern zum Lager um. Der Röstapparat steht nebenan im Verkaufsraum.

Das Café in Dossenheim folgte schließlich im August 2018: Seine Eltern übernahmen die Mantei-Filiale am Bahnhofsplatz und boten Simon an, sein Café in der Bäckerei zu führen. "Es musste alles schnell gehen", erinnert er sich. Innerhalb von zwei Wochen bauten sie das Café auf. Zuverlässig an Simons Seite steht sein Geschäftspartner und Freund Victor Lopez-Davilla Lopez.

Hintergrund Adresse: Bahnhofsplatz 1, 69221 Dossenheim

Telefon: 0177/4211987

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8 bis 17 Uhr, Sa von 8 bis 13 Uhr

Homepage: www.simonandbearns.de

Seit: 2017

Kaffee-Herkunft: u.a. Ruanda, Honduras, Guatemala, Brasilien

Preise: ab 7 bis 9,50 Euro für 250 Gramm

Spezialität: Kaffeebohnen von "Community Coffee Rwanda"

Victor gehört seit Mitte 2018 zu "Simon & Bearns". Der gebürtige Spanier schloss 2017 sein Musikstudium in Mannheim ab und spielte viele Jahre Fagott in unterschiedlichen Sinfonieorchestern. Während des Studiums verdiente der 31-Jähriger sein Geld als Barista. "Das hat mein Interesse für Kaffee geweckt und schließlich bin ich dabei geblieben." Als Röster kreiert er nun eigene Kompositionen.

Während Simon sich um das Geschäftliche kümmert, übernimmt Victor das Rösten. Die Röstprofile entwickeln sie gemeinsam und Victor setzt sie dann akribisch um. Dabei probieren sie für jede Saison neue Mischungen aus. "Es ist spannend, jedes Jahr neue Kaffees auszuprobieren", erzählt Victor. Bohnenart und Herkunftsland können dabei gleich bleiben – das Ergebnis ist es aber nie. Es spielen so viele Faktoren mit rein: von den lokalen Witterungsbedingungen beim Anbau über die Lagerung der Bohnen bis hin zur Dauer eines Röstgangs.

Der Giesen-Röster verarbeitet bis zu sechs Kilogramm Rohkaffeebohnen. Bei maximal 210 Grad Celsius werden die Bohnen in durchschnittlich zwölf Minuten hell geröstet. Die Phase nach dem sogenannten "First Crack" ist hierbei entscheidend: Während die Kaffeebohnen hörbar aufplatzen, entfaltet sich das gesamte Spektrum der Aromavielfalt. Zum üblicherweise anschließenden "Second Crack" kommt es bei Simon und Victors Rösterei allerdings nicht. "Dabei werden die Bohnen zu dunkel", erklärt Simon.

Rund vier Tonnen haben sie letztes Jahr geröstet. Nächstes Jahr sollen es acht werden. Dafür wird das kleine Lager und der Röster in Wilhelmsfeld aber nicht reichen. "Das Ziel war schon von Anfang an das Stellwerk 5 in der Heidelberger Bahnstadt", strahlt Simon. Mit einem Exposé bewarb sich der 32-Jährige bei der Stadt Heidelberg – erfolgreich: Für den Umbau des Denkmalgeschützen Gebäudes fehlt nur noch die Baugenehmigung. "Dann geht es hoffentlich bald los", sagt der Gründer voller Vorfreude. Die Eröffnung des zweiten Cafés mit größerer Rösterei ist für Ende 2020 geplant.