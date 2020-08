Sandhausen. (luw) Einige kochten gerade, bei anderen ging plötzlich der Fernseher aus: Im südlichen Teil der Hopfengemeinde ist am frühen Sonntagabend der Strom ausgefallen. Wie eine Pressesprecherin des Energieversorgungsunternehmens ENBW gestern auf RNZ-Nachfrage erklärte, dauerte die "Störung" von 16.45 bis 17.55 Uhr. "Für einen Großteil der Betroffenen konnten wir die Versorgung bereits nach einer knappen Stunde wiederherstellen, für den Rest bis kurz vor 18 Uhr", so die Sprecherin. Ursache seien nicht näher zu definierende "Kabelfehler" an zwei verschiedenen Stellen gewesen. Ein Defekt im Tannenweg sei bereits gestern repariert worden, der andere im Leimbachring soll heute behoben werden. Bis dahin werde der betroffene Bereich durch einen intakten Teil des Stromnetzes versorgt.