Region Heidelberg. Es war ein Jahr, in dem alles anders kam als gedacht. Es begann "normal", doch dann kam die Corona-Pandemie und übernahm die Regie. Das spiegelt sich auch im Jahresrückblick für die Region wider. In drei Teilen blickt die RNZ zurück auf das, was die Menschen rund um Heidelberg bewegte: Wichtiges, Kurioses und Spannendes. Es geht los mit den Monaten Januar bis April (in Klammern der Erscheinungstag des Artikels).

Januar

> Gefeiert: Wiesenbach startet mit einer großen Silvesterparty samt Feuerwerk ins Jahr des 1250. Gemeindejubiläums (2.).

> Gebrannt: Zum Jahreswechsel ereignen sich rund um Heidelberg mehrere Brände und ein schwerer Unfall (2.).

> Rätselhaft: Die Verunsicherung in Neckargemünd ist groß. Ein 54-Jähriger starb im Dezember im Menzerpark (2.). Dann ist klar: Es war ein Unfall (8.).

> Begonnen:Schönaus neuer Bürgermeister Matthias Frick tritt sein Amt an (3.).

> Schockiert: Diebe brechen ins katholische Pfarrhaus in Leimen ein und stehlen 1000 Euro für in Not geratene Menschen sowie persönliche Dokumente von Pfarrer Arul Lourdu (7.).

> Kurios: In Wilhelmsfeld müssen Kunden der Metzgerei neben einem Bauzaun einkaufen, da der Supermarkt im selben Gebäude geschlossen ist (10.).

> Gespart: Die evangelische Kirche in Meckesheim bleibt kalt. Gottesdienste finden im Gemeindehaus statt, damit weniger geheizt werden muss (10.).

> Verdächtig:Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Eppelheims Ex-Bürgermeister Dieter Mörlein. Er soll ein böses Gerücht über seine Nachfolgerin Patricia Rebmann in die Welt gesetzt haben (10.).

> Sehenswert: In Neckargemünd beginnt eine große Janosch-Ausstellung in der Villa Menzer (11.).

> Gefährlich:Die Polizei nimmt in Leimen einen 45-Jährigen fest. Er hatte Autofahrer mit einem Messer bedroht (14.).

> Boykottiert: In Neckargemünd weigern sich Lehrer, auf kostenpflichtigen Parkplätzen zu parken. Sie stellen ihre Autos lieber in Wohnstraßen ab (14.).

> Erneuert: Die Schauenburg in Dossenheim ist wieder über eine neue Holzbrücke zugänglich (17.).

> Insolvent: Die Handball-GmbH der SG Nußloch und Hauptsponsor Heka Energy sind zahlungsunfähig (17.).

> Bestraft: In Neckargemünd verteilt der Vollzugsdienst Knöllchen an Stadträte, die im Rathaushof parkten (18.).

> Abgeschnitten:Wasser im Telefonkabel legt Anschlüsse in Bammental lahm. Die Reparaturarbeiten dauern Wochen (21.).

> Gekapert: Betrüger übernehmen das Postfach der Gaiberger Bücherei. Es wird ein falscher Hilferuf verschickt (23.).

> Ausgekippt: In Spechbach brennt ein Müllauto. Die Besatzung reagiert schnell und verhindert Schlimmeres (24.).

> Diskutiert: In Sandhausen wird an einem Runden Tisch über Alternativen für die Erweiterung des SVS gesprochen (25.).

> Renitent: Eine Frau kann in Leimen in einem Restaurant ihre Pizza nicht bezahlen. Die Polizei muss die aggressive Zechprellerin mitnehmen (27.).

> Gedruckt: Die neue Bonpflicht macht vor allem Bäckereien und Metzgereien in der Region zu schaffen (28.).

> Geparkt: In Eppelheim steht ein Blitzerauto im Halteverbot. Die Stadt hat aber eine Ausnahmegenehmigung (28.).

> Gewütet: Vandalen klemmen in Neckargemünd eine Chipsdose in eine Tür und gelangen so in die Münzenbachhalle. Der Schaden ist hoch (28.).

> Geschlossen:Das Möbelparadies in Bammental hat den Betrieb eingestellt (29.).

> Besonnen: Nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland wollen die Schulen und Kindergärten in der Region Panik vermeiden. Es werden aber erste Vorkehrungen getroffen (29.).

> Unterspült: Weil ein Stahlträger bei einem Bauvorhaben in Kleingemünd durch einen Kanal gerammt wurde, wird ein Gehweg unterspült (30.).

> Gebaggert: Ein Kleingemünder bringt mit einem Bagger auf der Suche nach einem Rohr den Gehweg zum Einsturz (31.).

Februar

> Durchsucht: In St. Ilgen durchsucht der Zoll eine Arbeiterunterkunft. Es besteht der Verdacht der Schwarzarbeit (1.).

> Eskaliert: Eine Geburtstagsfeier im Bistro Havanna in Sandhausen endet mit einer Schlägerei. Die Bilanz: sechs Verletzte und 15.000 Euro Schaden (1.).

> Protestiert: In Gaiberg kämpfen Naturschützer für den Erhalt der Streuobstwiesen (3.). Kurz darauf rücken die Bagger fürs Neubaugebiet an (4.).

> Überschwemmt: Das erste Hochwasser des Jahres am Neckar ist da (4.).

> Saniert: Die Burg Dilsberg wird zur Baustelle. Die umfangreiche Sanierung soll zwei Jahre dauern (8.).

> Abgerissen: Ein Jahr nach dem Großbrand werden in Neckarsteinach die Reste des Kindergartens beseitigt (8.).

> Schrecklich: In Dossenheim wird eine elfjährige Fahrradfahrerin auf der Kreisstraße zum Schwabenheimer Hof von einem Auto angefahren und stirbt (10.).

> Überfallen: In Eppelheim wird die Aral-Tankstelle ausgeraubt (11.).

> Gewütet: Sturm "Sabine" reißt Bäume aus und deckt Dächer ab (11.).

> Heimgeschickt: Die St. Ilgenerin Anna Mildenberger scheidet aus der Fernsendung "Der Bachelor" aus (14.).

> Gesperrt: In Bammental geht die Sanierung der Ortsdurchfahrt weiter (15.).

> Überrascht: Eine Bammentalerin erlebt beim Kauf einer Jacke im Raiffeisen-Markt eine böse Überraschung. Im Futter saß ein chinesischer Frosch (15.).

> Verschickt:Vor der Bürgermeisterwahl in Mauer kritisiert Amtsinhaber John Ehret die Kandidatur seiner Stellvertreterin Heike Kramer in einer SMS. Er vermutet, dass Ex-Bürgermeister Jörg Albrecht mitmischt, was dieser bestreitet (18.).

> Gekauft: Die Stadt Neckargemünd erwirbt einen Wurstwagen. Der ehemalige Verkaufswagen einer Metzgerei soll auf Vereinsfesten eingesetzt werden (20.).

> Gesucht: Für die Eppelheimer Rhein-Neckar-Halle wird ein Sponsor gesucht. Es fehlt Geld für einen Neubau (20.).

> Angesägt:Der frisch aufgestellte Narrenbaum in Nußloch wird beschädigt (22.).

> Närrisch: Neckargemünd erlebt einen Rekordumzug mit 107 Gruppen – mehr als in Heidelberg (24.). In Nußloch trotzen 8000 Fastnachter dem Regen (27.).

> Heldenhaft: In St. Ilgen retten zwei Männer einen 82-Jährigen aus einem brennenden Keller (24.).

> Ausgeraubt: Ein Mann mit einer Pistole überfällt den Toom-Getränkemarkt in Leimen (24.).

> Begonnen: In Leimen starten die Arbeiten an der Straßenbahnlinie (28.).

März

> Feurig: Es gibt Streit um das Lärmfeuer am Greiner Eck bei Neckarsteinach. Gegner nennen die Windrad-Beleuchtung ein "Inferno" (2.). Später wird es abgesagt – offiziell wegen Corona (27.).

> Ausgebüxt:Bei Heiligkreuzsteinach treiben streunende Hunde ihr Unwesen (3.).

> Verunsichert:Wegen des Coronavirus werden erste Veranstaltungen abgesagt (3.).

> Fassungslos: Bei der Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in Mauer kommt es zum Eklat. Kandidaten der Satirepartei "Die Partei" treiben Zuhörer aus der Halle und ernten Buh-Rufe (4.).

> Gestritten: Der neue Eigentümer der ehemaligen Schmerzklinik in Schönau will 500.000 Euro vom Rhein-Neckar-Kreis. Für einen Mietvertrag fehlte die Nutzungsänderung zur Unterbringung von Asylbewerbern. Eine Klage wird zurückgewiesen (6.).

> Gemessen: In Eppelheim macht sich ein Tankwart einen Spaß, den nicht alle verstehen. Er bittet seine Kunden zum Corona-Fiebermessen (6.).

> Gewechselt: In Altneudorf wird um Senioren gekämpft. Der Betreiber des Pflegeheims kündigt Bewohnern und bietet eine Pflege in seinem neuen Heim in Leimen an. Doch der neue Betreiber will, dass die Senioren bleiben (7.).

> Dreist: Auf dem Leimener Bergfriedhof verwüsten Vandalen die Kapelle. Toiletten werden verstopft (7.).

> Ungewöhnlich: Die Stadt Neckargemünd bittet Hundehalter um Fotos ihrer Vierbeiner zur Identifikation (7.).

> Infiziert: In Neckargemünd gibt es den ersten Corona-Fall in der Region (7.).

> Gepflanzt: Im Walter-Reinhard-Stadion in Sandhausen setzen Unbekannte Blumen und ein Bäumchen in den Rasen. Sollte ein Spiel verhindert werden? (9.).

> Bestätigt: Mauers Bürgermeister John Ehret setzt sich mit 60 Prozent der Stimmen gegen seine Herausfordererin und Stellvertreterin Heike Kramer durch (9.).

> Beendet: Die "Kleine Buchmesse im Neckartal" in Neckarsteinach ist die letzte Großveranstaltung in der Region (9.).

> Interessiert: Zwischen Spechbach und Epfenbach wollen vier Interessenten Windräder errichten (12.).

> Getäuscht: In Mauer meldet der katholische Kirchendiener ein Kruzifix als gestohlen. Doch es lag im Keller (12.).

> Abgesagt: Das öffentliche Leben in der Region kommt wegen der Corona-Pandemie fast zum Stillstand (17.).

> Ausgebreitet: Inzwischen gibt es in den meisten Orten der Region Corona-positiv getestete Einwohner (17.).

> Alleine: Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann sitzt alleine im Gemeinderat. Alle 22 Stadträte erscheinen wegen Corona nicht zur Sitzung (18.).

> Unkontrolliert: Ein Kleintransporter kommt bei Sandhausen von der Straße ab und landet im Leimbach (18.).

> Gefährlich: Im Alten Rathaus von Altneudorf explodiert ein Smartphone (19.).

> Durcheinander: Restaurants in Heidelberg müssen schließen, im Umland dürfen sie zunächst geöffnet bleiben (19.).

> Teuer: In Eppelheim wird Toilettenpapier für 8,49 Euro verkauft (20.).

> Mysteriös: In Leimen wird eine zwei Meter hohe Palme vor dem Elisabeth-Ding-Kindergarten gestohlen (26.).

> Umfunktioniert: Die Kurpfalzhalle in St. Ilgen wird für eine Woche zum Blutspendezentrum (28.).

> Optimistisch: Die Freibäder in der Region bereiten sich auf die Saison vor. Ob sie öffnen dürfen, ist ungewiss (28.).

> Bitter: Nur wenige Monate nach der Sanierung muss die Jugendherberge in Dilsberg wieder schließen (30.).

> Furchtbar: Bei Heiligkreuzsteinach stirbt ein 18-jähriger Autofahrer (31.).

April

> Gesichert: Ein Sicherheitsdienst sorgt auf dem Wochenmarkt in Eppelheim für notwendigen Abstand (1.).

> Gestohlen: In Dossenheim entwenden Unbekannte das Ortseingangsschild (1.).

> Gewarnt: Wegen des Ausfalls des Telefon- und Mobilfunknetzes in Bammental macht die Feuerwehr Durchsagen (1.).

> Bunt: In Leimen und Eppelheim rufen die Rathäuser mit Plakaten zu Vernunft und Zusammenhalt in der Krise auf (1.).

> Hilfsbereit: Überall in der Region nähen Gruppen Alltagsmasken (2.).

> Aufgestellt: Die Bammentaler Ärztin Liane Wirth stellt einen Container für Patienten mit Corona-Symptomen auf (2.).

> Engagiert:Ehrenbürger und Bayern-Trainer Hansi Flick startet die Spendenaktion "Bammental gegen Corona" (3.).

> Ausverkauft: In den Apotheken gibt’s keine Fieberthermometer mehr (3.).

> Gefangen: Ein Bammentaler Ehepaar sitzt wegen Corona auf Fuerteventura fest (4.). Ein Neckargemünder Ehepaar kommt nicht aus Neuseeland weg (9.).

> Kreativ: In Gaiberg gibt’s beim Bäcker Amerikaner zu kaufen, die Zuckerguss-Masken tragen (9.).

> Gemäht:Schafe dürfen einen geschlossenen Spielplatz in St. Ilgen mähen (9.).

> Eingesprungen:Weil Erntehelfer fehlen, greifen in Sandhausen Freiwillige zum Spargelstecher (14.). Die RNZ hilft mit Zeitungen zum Einwickeln der Spargel (29.).

> Endlich: Der geschlossenen Einkaufsmarkt in Wilhelmsfeld öffnet wieder (15.).

> Trocken: Eine Trockenperiode macht vor allem Landwirten zu schaffen, die Waldbrandgefahr ist hoch (17.).

> Überfüllt: Es häuft sich Müll an Altkleider-Containern. Diese werden wegen der Corona-Krise nicht mehr geleert (17.).

> Geschlossen: BMW Krauth gibt seinen Stammsitz in Meckesheim auf (17.).

> Leuchtend: Die evangelische Kirche in Gauangelloch erstrahlt in vielen Farben, die Hoffnung geben sollen (18.).

> Freudig:Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster wird Vater von Zwillingen (18.).

> Teuer: In Lingental verlangt eine "Firma" sage und schreibe 1410 Euro für das Reinigen eines verstopften Rohrs (18.).

> Doppelt: In Leimen geht die Stadt vor einer Blitzersäule auf Raserjagd. Es gibt aber nur ein Knöllchen (20.).

> Tragisch: Bei einem Brand in Eppelheim stirbt ein 83-Jähriger (25.).

> Ärgerlich:Eine falsche Seite im sozialen Netzwerk Instagram verkündet die Absage der Kerwe in Sandhausen. Bürgermeister Georg Kletti stellt Anzeige (28.).