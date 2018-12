Von Vanessa Sica

Dossenheim. Die Kamera im Gepäck – und los! So schnell kann es gehen, wenn Sabrina Mathies die Lust packt. Am Abenteuer, am Entdecken, am Fotografieren. "Dieses Hobby gibt mir Glücksgefühle. Manchmal gehe ich einfach spontan raus, um Neues kennenzulernen."

Und so kann es sein, dass sich die Motive von selbst ergeben. Die Dossenheimerin stieß erst im Sommer auf eine unscheinbare Gasse in der Heidelberger Altstadt, die ihr bis dato verborgen blieb. "Viele Ecken, die man täglich in seiner Nähe hat, sieht man oft als selbstverständlich an. Dabei finde ich es wichtig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. So lernt man seine Heimat mit ganz neuen Augen kennen." Vor die Linse kommen der gelernten Mediengestalterin vor allem Architektur mit Fokus auf geometrischen Formen, tierische Schnappschüsse und Naturaufnahmen.

Aufnahmen von Hobbyfotografin Sabrina Mathies - die Fotogalerie

"Die Inspiration für meine Bilder schöpfe ich aus meiner Neugierde", erklärt die 27-Jährige. Und die hat sie schon weit gebracht. Von Europa, über Amerika bis nach Australien – Mathies hat schon einige Momente auf ihren Reisen eingefangen. Dennoch: Die Heimat, das heißt die Region rund um Heidelberg, gehört zu ihren liebsten Motiven. "Man muss nicht immer nach Straßburg fahren, um Fachwerkhäuser zu sehen und tolle Bilder zu knipsen. Schöne Flecken hat es auch hier vor unserer Haustür."

Hintergrund Fotografieren bedeutet für mich... meine Kamera nehmen und rausgehen. Den perfekten Schnappschuss bekomme ich… dann, wenn ich es nicht erwarte. Mein liebster Instagram-Filter ist… "Clarendon". Filter benutze ich aber eigentlich kaum noch zum Bearbeiten meiner Bilder. Smartphone oder [+] Lesen Sie mehr Fotografieren bedeutet für mich... meine Kamera nehmen und rausgehen. Den perfekten Schnappschuss bekomme ich… dann, wenn ich es nicht erwarte. Mein liebster Instagram-Filter ist… "Clarendon". Filter benutze ich aber eigentlich kaum noch zum Bearbeiten meiner Bilder. Smartphone oder professionelle Fotokamera? Professionelle Kamera. Den rnzonline-Followern möchte ich zeigen… unsere wunderschöne Bergstraße und tolle Aufnahmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Mein Fotografie-Stil ist… spontan und heimisch - außer, wenn ich auf Reisen bin. Menschen-Portraits oder Landschaftsbilder? Landschaftsaufnahmen. Auf Instagram verbringe ich an Zeit... circa eine Stunde am Tag. Der schönste Platz ist… zu Hause und da, wo keine Menschen sind. Und in der Region? Das kommt auf die Jahreszeit an. Es gibt viele schöne Flecken in Heidelberg, das Schloss und die Gassen in der Altstadt zum Beispiel. (van)

Die hält sie am liebsten mit ihrem Smartphone oder ihrer Spiegelreflexkamera fest. "Damit kann ich mich kreativ austoben. Ich liebe es, damit zu experimentieren." Für die perfekte Aufnahme steigt Mathies auch mal auf einen Blumenkübel, wie die 27-Jährige erzählt. "Fotografieren ist auch körperliche Arbeit." Die größte Herausforderung bestünde jedoch darin, den richtig Augenblick einzufangen. Bei bewegenden Motiven sei dies besonders schwierig. "Ein Rentier in Schottland hat mich schon mal während des Fotografierens angekackt. Manche Motive sind einfach unberechenbar."

Information: Sabrina Mathies nennt sich auf Instagram "ymlevart" (steht für "my travel"). Die Hobbyfotografin übernimmt ab dem heutigen Montag für einen Monat den Account der RNZ. Wenn Sie das verfolgen möchten, einfach @rnzonline auf Instagram abonnieren.