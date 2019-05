Von Christoph Moll

Leimen. "Herzlich willkommen - Große Kreisstadt Leimen - Wein-, Sport- und Europastadt": So werden die Besucher auf den neuen Tafeln an den Stadteingängen begrüßt. Leimen ist eine Stadt des Weines und des Sports - so viel ist klar. Aber woher kommt eigentlich der Titel Europastadt? Die RNZ hat nachgefragt.

"Europastadt" sei kein offiziell verliehener Titel, beschreibe aber bestens das Selbstverständnis der Großen Kreisstadt Leimen, sich als Teil Europas zu definieren und die Grundpfeiler Europas wie Menschenrechte, Freiheit, Frieden, Vielfalt und Toleranz zu fördern, erklärt Swen Bauer von der Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage. Im Jahr 1985 wurde der Stadt in einem Festakt von der parlamentarischen Versammlung des Europarates die Europafahne verliehen.

"Damit wurden die jahrelangen intensiven Bemühungen um die europäische Einigung und um den Ausgleich zwischen den Völkern anerkannt", so Bauer.Die aktive Pflege der Beziehungen zu den europäischen Freunden sei "ein wichtiges Element, um Vorurteile abzubauen und Verständnis füreinander zu entwickeln". Die erfolgreiche Partnerschaftsarbeit wurde im Jahr 1998 mit der Europa-Medaille ausgezeichnet. Im Vergleich zu anderen Kommunen der Region unterhält Leimen besonders viele Verbindungen zu Städten in ganz Europa.

Bei Städtepartnerschaften handelt es sich um die stärkste Form der Verbindung. Städtepartnerschaften bestehen mit den französischen Orten Tinqueux, Tigy und Cernay, Mafra und Castanheira de Pera in Portugal sowie Kunin/Kunewald im heutigen Tschechien:

> Mit Tinqueux besteht die längste offizielle Partnerschaft: Sie resultiert aus der Partnerschaft des Karlsruher Regierungspräsidiums mit dem Departement Marne in Ostfrankreich. Am 1. Oktober 1966 wurden die Partnerschaftsurkunden ausgetauscht. In Tinqueux trägt ein Kindergarten den Namen "Maison maternelle Leimen", in Leimen wiederum wurde die Schwimmbadstraße in Tinqueux-Allee umbenannt. Die Partnerschaftstage finden im jährlichen Wechsel in Leimen und Tinqueux statt.

> Mit Tigy südlich von Paris besteht eine Partnerschaft des heutigen Leimener Stadtteils St. Ilgen. Diese entstand aus Kontakten zwischen Bürgern beider Gemeinden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es dauerte jedoch bis zum Jahr 1970, bis die Partnerschaftsurkunden unterzeichnet wurden. Im nächsten Jahr steht das 50. Jubiläum an. Ein wichtiger Baustein ist der Schüleraustausch, der sogar schon zu einer Ehe führte.

> Mit Cernay ging Leimen die Partnerschaft etwas später, im Jahr 1981, ein. Diese geht auf Kontakte zwischen Bürgern aus Gauangelloch und der Gemeinde in der Champagne bei Reims zurück. Es folgten jährliche Treffen in den Orten.

> Mit Mafra in Portugal, 50 Kilometer nordwestlich von Lissabon gelegen, entwickelten sich Kontakte in den 1980er Jahren. Im Jahr 1986 wurde eine offizielle freundschaftliche Verbindung begründet, bevor vier Jahre später die Partnerschaft offiziell geschlossen wurde.

> Mit Castanheira de Pera im Herzen von Portugal hat Leimen eine weitere Partnerstadt, die aus der Verbindung mit Mafra entstand. Die Partnerschaft begann damit, dass die Stadt Leimen der Stadt Castanheira im Jahr 1989 zwei Feuerwehrfahrzeuge schenkte. Zwei Jahre später erhielt Leimen die Ehrenmedaille von Castanheira. Die Partnerschaft wurde im Jahr 1993 beschlossen.

> Mit Kunin in Tschechien besteht die jüngste Verbindung. Bereits seit 1979 gab es eine Partnerschaft zwischen Leimen und Kunewald, wie Kunin auf Deutsch genannt wird. Sie mündete Mitte 2018 in eine offizielle Städtepartnerschaft.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Formen der Verbindungen:

> Freundschaftsvereinbarungen haben einen ähnlichen Charakter wie Partnerschaften. Der Austausch ist jedoch weniger regelmäßig. Solche Vereinbarungen hat Leimen mit Meißen in Sachsen, Ruda Slaska in Polen, Oktabrskja in Weißrussland, Krummau in Tschechien sowie Elek und Almaskamaras in Ungarn. Sie wurden Anfang der 1990er Jahre geschlossen.

> Patenschaften sollen die Verbundenheit mit den aus dieser Region stammenden Menschen dokumentieren. Solche bestehen mit Many in Ungarn, den Heimatortsgruppen Almaskamaras und Elek sowie den Heimatortsgruppen Deutsch-Stamora und Keglewichhausen in Rumänien. Sie wurden zwischen 1985 und 1992 geschlossen.