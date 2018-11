Hirschhorn/Eberbach. (cum) Farbschmierer waren in der Halloweennacht in Eberbach und Hirschhorn unterwegs.

In Hirschhorn wurden zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.50 Uhr, auf acht und zehn Quadratmetern großflächig Wände an der Neckartalschule, die Stützmauer der Unterführung und ein Mercedes mit roter Farbe besudelt. Laut Polizei wurden Zeichnungen, Schriftzüge und Hakenkreuzsymbole aufgemalt, beim silbernen Mercedes wurde auf dem Tankdeckel ein Farbfleck hinterlassen.

Der Sachschaden liegt nach erster Schätzung bei rund 2500 Euro. Die Art der Schmierereien deutet nach ersten Erkenntnissen trotz der Hakenkreuze aber eher nicht auf einen rechtsradikalen Hintergrund hin. Hinweise zu den Verursachern erbittet der Polizeiposten Hirschhorn unter der 06272/93050.

In Eberbach wurden am Hohenstaufen-Gymnasium Betonwände, Säulen, eine Bank und im Vorderbau ein Geländer an der Treppe zum Sekretariat in rotem Lack mit Zahlen und Symbolen besprüht. An einem Betonsockel vor der Hohenstaufen-Halle und in der Unterführung am Gleisdreieck fanden sich am Donnerstag ebenfalls frische Schmierereien. Davon abgesehen blieb es in der Halloweennacht in Eberbach und Hirschhorn nach ersten Erkenntnissen aber relativ ruhig.

Update: 1. November, 17.10 Uhr