Stoppt Tempokontrolle die Serie?

Zwei Wochen ist sie nun her, die Verkehrstagfahrt zur Aufarbeitung der jüngsten Unfallserie auf der Landesstraße L535 zwischen Heiligkreuzsteinach und Unter-Abtsteinach. Vertreter von Polizei, Straßenbaubehörde, Straßenverkehrsbehörde und Gemeinde haben die rund 2,2 Kilometer lange und seit dem Jahr 2017 als "Unfallhäufungsstelle" geltende Strecke analysiert. Die Ergebnisse und mögliche Beschlüsse dort diskutierter Maßnahmen stehen noch aus. Dies bestätigte Silke Hartmann, Pressesprecherin des für die Verkehrstagfahrt zuständigen Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, auf RNZ-Nachfrage.

Dafür meldet sich nun der "Auto Club Europa" (ACE) zu Wort. "Alleine in diesem Jahr schon drei Tote und viele Verletzte auf der L535 zwischen Unter-Abtsteinach und Heiligkreuzsteinach – so darf es nicht weitergehen", betont Volker Schork als Regionalbeauftragter des ACE für Hessen. Sein Vorschlag: eine permanente Geschwindigkeitsüberwachung auf dieser Strecke. "Und zwar solange, bis entsprechende Maßnahmen zur Entschärfung der gefährlichen, kurvigen und viel befahrenen Motorradstrecke getroffen seien", heißt es in einer Mitteilung. Davon unabhängig ruft der ACE alle Verkehrsteilnehmer zu "einem rücksichtsvollen, defensiven Verhalten im Straßenverkehr" auf. (bmi)