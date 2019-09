Von Lukas Werthenbach

Leimen. Was ist nur im Glockenturm der Herz-Jesu-Kirche in Leimen los? Das fragen sich Nachbarn des katholischen Gotteshauses seit Jahren, wenn etwa der Stundenschlag wieder einmal einem "Scheppern" gleicht und die Uhr die falsche Zeit anzeigt. Die RNZ hat nachgefragt und herausgefunden: Im Turm der Kirche gab es in den vergangenen Jahren gleich mehrere Probleme. Doch die sind nun weitgehend behoben. Ein viertelstündliches "Scheppern" oder "Klackern" statt eines harmonischen Dreiklangs könnte in den nächsten vier Jahren trotzdem noch mal zu hören sein.

"Oh, jetzt funktioniert’s ja wieder", dachte Astrid Bombosch kurz vor Pfingsten. Doch dann stellte die nur wenige Meter von der Herz-Jesu-Kirche entfernt wohnende Frau fest: "Allerdings fehlt jetzt der Glockenschlag zur vollen Stunde." Zuvor hatte sie nach eigener Aussage über mehrere Jahre immer wieder wahrnehmen müssen, dass der eigentlich so "schöne Dreiklang" zur Viertelstunde ebenso wie zur vollen Stunde unangenehmen Tönen weichen musste, die sich eher nach einem Defekt anhörten. "Aus dem Drei- wurde ein Zweiklang, dann kam nur ein Ton und irgendwann war nur noch ein Scheppern zu hören", erzählt Bombosch.

Sie vermutet, dass in Folge ihrer Rückmeldungen an die Stadt Leimen mehrmals Reparaturen am Glockenturm stattgefunden haben. Deren Effekt habe aber nie lange angehalten, meint sie. "Sei es, dass es zum Dauerschlag kam oder zum Komplettausfall", schrieb sie etwa im letzten Mai an die Stadtverwaltung. Diese kündigte noch an, die Kirchengemeinde in der Sache zu kontaktieren. Bombosch musste letztlich aber feststellen, dass ihre Bemühungen scheinbar "leider recht erfolglos" gewesen seien. "Ich denke, es ist an der Zeit, dass dieser Missstand in die Zeitung kommt", schrieb sie daher nun an die RNZ.

Über die Glocken in den Kirchen des Erzbistums Freiburg - zu dessen Einzugsgebiet auch Leimen gehört - weiß Johannes Wittekind genau Bescheid. Er ist leitender Glockeninspektor des Bistums und kennt sich nicht nur mit dem Klang, sondern auch mit der Sicherheit von Glocken aus. "Ich habe im Jahr 2011 dringend empfohlen, die Glockenjoche in der Herz-Jesu-Kirche auszutauschen", erklärt er. Ein Joch ist ein Tragbalken, an dem die Glocke mit Eisenbändern befestigt ist.

Wie früher üblich, wurden auch die vier Glocken der 1912 erbauten Herz-Jesu-Kirche an Stahljochen aufgehängt. "Dieses Bauteil wird auf Zug und Druck wechselnd beansprucht", erklärt Wittekind, "das mag Stahl im Gegensatz zu Holz gar nicht." Daher trete bei jedem Stahljoch über die Jahrzehnte eine "Ermüdung" auf, was für große Gefahr sorge. "Wenn das Joch nachgibt, kann die Glocke abstürzen", was bei einem über eine Tonne schweren Stahlteil verheerende Folgen haben kann. Folglich wurde in den vergangenen acht Jahren in der Herz-Jesu-Kirche ein Stahljoch nach dem anderen durch je ein hölzernes Bauteil ersetzt.

Und was hat das nun mit dem mitunter "scheppernden" Klang beim Stundenschlag zu tun? "Holz schwindet", sagt Albert Bachert. Er ist Geschäftsführer der Neunkirchener Glockengießerei Bachert, die auch die Joche in der Herz-Jesu-Kirche ausgetauscht hat. Bachert erklärt, dass Klangstörungen beim Stundenschlag bis zu fünf Jahre nach dem Einbau eines Holzjoches normal seien: Weil das Holz seine Ausmaße zunächst verändert, verschiebt sich auch die Lage der Glocke. "Sie hängt dann nach unten durch, sodass der Hammer beim Stundenschlag die Glocke erst eher schlecht als recht trifft und irgendwann gar nicht mehr", so Bachert. Dadurch verschwinde mit der Zeit der eigentlich gewünschte Dreiklang. Die Firma ziehe zuerst alle drei Monate, später in größeren Intervallen, die verbindenden Stahlseile nach, um die Glocke wieder richtig zu positionieren.

Zur teils falsch gehenden Uhr und den "Komplettausfällen" der Glockenanlage gibt es eine andere Erklärung: "Weil es sich um eine ältere Anlage handelt, hatten wir zahlreiche Probleme mit der Steueruhr", sagt Bachert. Doch diese sei nun ebenfalls ersetzt worden.

Eine gute Nachricht also für alle Nachbarn der Herz-Jesu-Kirche: Die Sanierung der Glockenanlage steht laut Glockeninspektor Wittekind kurz vor dem Abschluss, Ende November gebe es einen Termin zur "Prüfungsbegehung". Weil das letzte der vier Joche aber erst im vergangenen Februar ausgetauscht wurde, wird es beim Stundenschlag wohl noch einige Jahre lang immer wieder einmal "scheppern"...