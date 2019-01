Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Weihnachten ist schon wieder eine gefühlte Ewigkeit her und morgen verschwindet bei den meisten auch der letzte Rest vom Fest: der Tannenbaum. Überall in der Region werden die Christbäume eingesammelt. Nur: Was passiert eigentlich mit ihnen danach? Die RNZ hat für die Serie "Mein Christbaum" nachgeforscht.

Die meisten Christbäume gehen zunächst auf eine kleine Reise durch die Region. In Dossenheim etwa sammelt die "Katholische Junge Gemeinde" (KJG) die Bäume im Ort ein. 1000 bis 1200 sind das jedes Jahr, berichtet Richard Dees, Mitorganisator der Dossenheimer Christbaumaktion. Die Helfer bringen die Tannen zu einer Ablagestelle der AVR. Das Entsorgungsunternehmen des Rhein-Neckar-Kreises nimmt von rund 30 Städten und Gemeinden des Kreises die Bäume an. Im vergangenen Jahr brachten sie es auf ein Gesamtgewicht von 41 Tonnen. Alle Bäume kommen zunächst zur AVR-Anlage in Wiesloch, berichtet Nadine Hülden, kaufmännische Leiterin der AVR Energie. "Dort werden sie geschreddert und zusammen mit holzigem Schnittgut zu Hackschnitzeln verarbeitet", erklärt Hülden.

Von Wiesloch wird das zerkleinerte Holz nach Sinsheim gebracht, wo es das Biomasse-Heizkraftwerk der AVR befeuert. "Mit den Christbäumen werden quasi Haushalte, Gewerbebetriebe und andere Einrichtungen in Sinsheim beheizt", so die AVR-Mitarbeiterin. Damit nicht genug: Beim Verbrennen entsteht Strom, der zwar in Sinsheim ins Netz eingespeist wird, theoretisch aber bei jedem Haushalt in der Region aus der Steckdose kommen kann. Ein Kilogramm Tannenholz hat den Brennwert von 4,4 Kilowattstunden. Damit könnte man über 400 Tassen Kaffee kochen, vier Ladungen Wäsche bei 60 Grad waschen oder rund 40 Stunden lang den Fernseher laufen lassen.

In Schönau und Wilhelmsfeld werden die Christbäume ebenfalls verbrannt. Aber nicht durch die AVR, sondern für das Fastnachtsfeuer. "Wir schichten die Bäume direkt nach dem Einsammeln schon zum Fastnachtshaufen", erzählt Schönaus Feuerwehrkommandant Denis Bertich. Auf einer Wiese nahe dem Stadtteil Altneudorf bauen Mitarbeiter des Bauhofs jedes Jahr ein Holzgestell, mit dem die Tannenbäume dann zu einem rund sechs Meter hohen Turm gestapelt werden. Am Fastnachtsdienstag wird dieser dann angezündet. "Das hat eine lange Tradition", berichtet Bertich. "Das gibt dann ein schönes Fest für die Öffentlichkeit." Und sollte es ausgerechnet an diesem Tag zu windig sein, ist das auch kein Problem. "Dann wird eben ein Osterfeuer draus", lacht der Kommandant. In Heiligkreuzsteinach war das übrigens bis letztes Jahr auch so. Dort hat man aber nun "aus verschiedenen Gründen", wie Kommandant Florian Koessler sagt, mit der Tradition gebrochen und bringt die Bäume nun auch erstmals zur AVR.

Die Nußlocher Weihnachtsbäume werden zu Humus verarbeitet. Die Feuerwehr bringt die eingesammelten Christbäume nämlich zu einem Schnittgutplatz der Kompostwerke Zuzenhausen. Diese häckseln die Tannen zusammen mit anderem Grünschnitt so fein und mischen Erde bei, dass der Christbaum am Ende noch gute Dienste im Garten leistet.