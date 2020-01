Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. Das muss man Werner Fischer erst einmal nachmachen: Der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau kündigt den vier Mitgliedskommunen an, dass sie 2020 tiefer in die Tasche greifen müssen – und erhält nur Anerkennung und Dank.

Auf Fischer lässt man im GVV eben überhaupt nichts kommen. Auch wenn der von ihm vorgelegte Plan für das Haushaltsjahr 2020 sowohl im Ergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt "deutlich über dem des Vorjahres liegt". Das bedeutet auch, dass die jährlichen Umlagen für die Mitgliedsgemeinden Schönau, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld jetzt um rund 62.000 Euro auf 962.000 Euro steigen.

Demnach fallen entsprechend der Einwohnerzahlen auf Schönau knapp 400.000 Euro, auf Wilhelmsfeld rund 285.000 Euro, auf Heiligkreuzsteinach 238.000 Euro und auf Heddesbach 41.000 Euro. "Unter der Voraussetzung, dass nicht wieder neue Aufgaben hinzukommen, gehen wir davon aus, dass wir die Umlagen im Folgejahr wieder etwas reduzieren können", tröstete Fischer die Verbandsvertreter.

Was ließ eigentlich den Umfang des Etats so in die Höhe schnellen, sodass jetzt der Gesamtergebnishaushalt bei über 1,09 Millionen Euro liegt und der Gesamtfinanzhaushalt dem mit mehr als 1,08 Millionen Euro kaum nachsteht und nur zu einem minimalen Zahlungsmittelüberschuss von 7100 Euro führte?

Fischer begründete dies insbesondere mit den gestiegenen Personalausgaben: Diese wuchsen um 65.000 Euro auf 852.000 Euro. Zum einen geht es hierbei um eine Beschäftigungsrochade innerhalb der Verbandsgemeinden und auf der anderen Seite um die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. Gerade hier hakte die neue Verbandsvorsitzende, Heiligkreuzsteinachs Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, ein und erachtete es für unheimlich wichtig, "selbst ausgebildete Kräfte dann weiter beschäftigen" zu können.

Für unbestritten hielt Fischer den Einsatz eines Integrationsmanagements, was in der Hand des freien und gemeinnützigen Trägers der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis, Postillion, liege. Hinzu gesellte sich der in die Jahre gekommene Flächennutzungsplan, den man nach Ansicht des Geschäftsführers endlich aktualisieren müsse, um weitere Wohnbauflächen zu erhalten. Dafür veranschlage man 20.000 Euro.

Weitere 10.000 Euro stelle der Haushalt zur Umsetzung eines verpflichtenden Krisenmanagementplans zur Verfügung. Dafür würde es bereits einen Entwurf geben, es würden aber noch Gespräche anstehen, etwa mit den Feuerwehren und dem Landratsamt, betonte er.

Nicht vorenthalten wollte der Geschäftsführer auch die 37.000 Euro für den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung, ebenso die Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von 35.000 Euro oder die gemeinsamen Versicherungen, die mit rund 20.000 Euro berechnet werden.

Wie es sich für einen florierenden und mit spitzer Feder arbeitenden Verband gehört, gab es auch zusätzliche Einnahmen. Demnach stellte man Heddesbach für angefallene Verwaltungsarbeiten 78.000 Euro in Rechnung und Schönau aufgrund einer befristeten Abordnung einer Beschäftigten rund 22.000 Euro. Zudem erhält man 5000 Euro Kostenersatz für die Erhebung von Kindergartengebühren der kirchlichen Einrichtungen Schönaus und Altneudorfs sowie weitere 3000 Euro, weil man den Eigenbetrieb Wasserversorgung Schönau führt.