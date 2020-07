Heiligkreuzsteinach. (ths) Der Erholungsort macht sich auf die Suche nach seinem nächsten Bürgermeister: Laut jüngstem Beschluss des Gemeinderats wird die 2600-Seelen-Gemeinde am 7. August mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger die Ausschreibung um die Stelle eines hauptamtlichen Rathauschefs starten. Einen Tag zuvor erfolgt die Anzeige im Amtsblatt des Gemeindeverwaltungsverbands, einen Tag später in der Wochenendausgabe der RNZ am 8./9. August. Ab diesem Zeitpunkt, also 8. August, beginnt offiziell die Bewerbungsfrist, die bis zum 28. September um 18 Uhr läuft.

"Der Bewerber muss am Wahltag 25 Jahre alt sein, darf jedoch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben", gab der Erste Bürgermeisterstellvertreter Karl-Heinz Ehrhard (CDU) und Vorsitzende des Wahlausschusses den Rahmen vor. Diesen erfüllt auch die bereits feststehende Kandidatin der Christdemokraten: die amtierende Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl.

Als Wahltag setzte der Gemeinderat den Sonntag, 18. Oktober, fest. Sollte kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreichen, findet die Nachwahl drei Wochen später am 8. November statt. Hier reicht dann schon die höchste Stimmenzahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Davor beginnt auch die Frist für die Einreichung neuer Bewerbungen, die am 21. Oktober wieder um 18 Uhr endet. Die Veröffentlichung der zugelassenen Bewerbungen erfolgt fristgerecht spätestens am 28. Oktober. All diese Unterlagen sind wie zuvor schon an das Bürgermeisteramt zu Händen des Vorsitzenden des Wahlausschusses zu richten.

Ehrhard wird im Wahlausschuss von zwei Beisitzern unterstützt: dem Zweiten Bürgermeisterstellvertreter Ernst-Michael Heß von der Freien Liste Heiligkreuzsteinach (FLH) sowie dem Dritten Bürgermeisterstellvertreter Karl Beckenbach (SPD). Im jeweiligen Verhinderungsfall springen Andreas Herbig (CDU), Johannes Fink (FLH) und Peter Schäfer (SPD) ein. Die Gemeindeseite stellt als Schriftführerin die derzeitige Amtsleiterin Silke Knopf, bei Bedarf wird sie durch Christine Krämer vertreten.

Der Gemeinderat legte wie bei den Wahlen zuvor die Wahllokale für die Bezirke sowie den Briefwahlbezirk fest. Die Kerngemeinde wählt im Bürgersaal im Kindergarten sowie im Foyer der Grundschule. In Eiterbach suchten die Räte das Erdgeschoss des Alten Schulhauses aus. In Lampenhain wurde das Erdgeschoss des ehemaligen Rathauses auserkoren. Der Briefwahlvorstand tagt im Sitzungssaal, der Gemeindewahlausschuss im Zimmer 02 des Heiligkreuzsteinacher Rathauses.

Für eine eventuelle Vorstellung der Kandidaten in der Steinachtalhalle legte der Rat den 6. Oktober fest. Bei bis zu vier Bewerbern gilt dann eine Redezeit von 15 Minuten. Bei mehr Aspiranten verkürzt sie sich um fünf Minuten. Danach erfolgt die Fragezeit für die Einwohner, die sich auf sechzig beziehungsweise neunzig Minuten begrenzt. Hierbei sind höchstens zwei Fragen zulässig, für die dann der Bewerber maximal zwei Minuten Antwortzeit pro Frage besitzt.

Nach einer erfolgreichen Wahl nimmt der neue Rathauschef am 1. Januar 2021 sein Amt auf. Bis dahin übernehmen die Bürgermeisterstellvertreterdiese Funktion.