Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach/Heidelberg. Unter anderem wegen Diebstahls und versuchter Erpressung ist am Montag ein 53-Jähriger vor dem Landgericht Heidelberg zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Demnach muss sich der Mann in ambulante psychiatrische Behandlung begeben und sich eine neue Wohnung in einem anderen Ort suchen.

Dem bisher in einem Heiligkreuzsteinacher Mehrfamilienhaus wohnhaften Angeklagten waren zwölf Taten vorgeworfen worden, verurteilt wurde er schließlich in sechs Fällen. Wie Gerichtssprecher Benjamin Schnürer am Montag auf RNZ-Anfrage erklärte, sei "Hauptvorwurf" in dem Prozess eine versuchte Erpressung gewesen: "Er hat die Bilder der toten Ehefrau eines Geschädigten im Internet auf Facebook veröffentlicht und so versucht, Geld einzutreiben." Zudem war er im Frühjahr 2019 auf den Balkon eines Nachbarn geklettert, um dessen Energieversorgung anzuzapfen. Zuvor war ihm der eigene Strom wegen nicht bezahlter Rechnungen abgestellt worden.

Der als "paranoid" beschriebene 53-Jährige war zuletzt in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. In dem Prozess stellte sich laut Schnürer heraus, dass er aufgrund seiner Erkrankung nur "eingeschränkt schuldfähig" sei. Daher enthalte das Urteil neben einer einjährigen Freiheitsstrafe auch eine sogenannte Maßregel: Demzufolge wird der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wenn er gegen die Bewährungsauflagen verstößt.

"Zu den Auflagen gehört, dass er sich in ambulante psychiatrische Behandlung begeben muss und sich den Geschädigten nicht mehr nähern darf", sagte der Gerichtssprecher auch mit Blick auf "Kontaktverbote". Die mögliche Unterbringung in einer Klinik sei übrigens nicht befristet. "Es wird jährlich geprüft, ob die stationäre Behandlung noch notwendig ist", so Schnürer.

Zu den Auflagen gehöre außerdem die Verpflichtung zu einem Wohnortwechsel innerhalb einer festgesetzten Frist. Der Umzug werde von einem Bewährungshelfer überwacht. "Und wenn er in der vorgegebenen Zeit schuldlos keine Wohnung findet, kann die Frist auch verlängert werden", sagte der Gerichtssprecher. Eine Möglichkeit sei auch, ihm eine passende Wohnung zu vermitteln. Bis zu dem Umzug gelte es, die Annäherung an Geschädigte auf das Notwendigste zu beschränken.