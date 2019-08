Heiligkreuzsteinach-Eiterbach. (cm) Nein, die Probleme mit dem Trinkwasser im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Eiterbach sind noch nicht gelöst. Weil die "mikrobielle Verunreinigung" weiter besteht, wird das Trinkwasser seit gestern gechlort. Die Gemeindeverwaltung teilte außerdem mit, dass das seit einer Woche bestehende Abkochgebot weiterhin bestehen bleibt. Trinkwasser darf also nicht direkt aus dem Hahn verzehrt werden, sondern muss vorher abgekocht werden. Zur Erinnerung: In der vergangenen Woche war nach starken Regenfällen eine leichte Trübung des Wassers aus der Steinwaldquelle festgestellt worden. Daraufhin wurde vorsorglich das Abkochgebot erlassen. Untersuchungen ergaben erhöhte Keimwerte.

Laut einer Mitteilung der Gemeinde sei nun in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises beschlossen worden, das Trinkwasser mit Chlor zu desinfizieren. Dem Trinkwasser werde "die nach der Trinkwasserverordnung zulässige Menge an Chlor" zugegeben. Diese könne "zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung" führe. Ein leichter Chlorgeruch sei aber nicht auszuschließen. Personen mit einer Chlorallergie sollten das Wasser nicht zu sich nehmen. Das mit Chlor desinfizierte Wasser sei außerdem nicht für Aquarien geeignet.

Die Chlorung des Trinkwassers begann gestern. Hierzu wurde eine mobile Chloranlage installiert. Das Leitungsnetz wird nun so lange gespült, bis an jeder Entnahmestelle Chlor nachgewiesen werden kann. Dadurch soll das gesamte Netz samt der Speicherbehälter desinfiziert werden. Die Gemeinde empfiehlt, auch, die Wasserleitungen in den einzelnen Häusern durch das kurzzeitige Öffnen von Hähnen durchzuspülen.

Das Abkochgebot bleibe so lange bestehen, bis eine "einwandfreie bakteriologische Wasseruntersuchung" vorliege. Wie lange das Wasser gechlort werden muss, war vor diesem Hintergrund gestern noch unklar.