Heiligkreuzsteinach/Wilhelmsfeld. (luw) Nach den Bus-Unfällen infolge der Schneefälle am Dienstagmorgen hat sich das zuständige Unternehmen zu den Vorwürfen geäußert. "Die Fahrzeuge sind mit Reifen für den Winter ausgestattet", sagte am Mittwoch auf wiederholte RNZ-Nachfrage eine Sprecherin der Deutschen Bahn stellvertretend für den "Busverkehr Rhein-Neckar" (BRN).

Wie berichtet war unter anderem ein Bus der BRN-Linie 34 am Dienstagmorgen im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain auf schneeglatter Straße ins Rutschen geraten und hatte abgeschleppt werden müssen. Mehrere Augenzeugen berichteten – auch nach Unfällen und Staus in Wilhelmsfeld – von mangelhaftem Reifenprofil der betreffenden Busse.

Auf den RNZ-Artikel reagierte zudem Stefan Lenz, Wilhelmsfelds Erster Bürgermeister-Stellvertreter. Er lobte ausdrücklich den kommunalen Winterdienst.

"Es stimmt nicht, dass auf irgendwelchen Fahrzeugen von uns Sommerreifen aufgezogen waren", sagte die Bahn-Sprecherin nun für den BRN. "Es handelt sich um Reifen der Marke ,Bridgestone W958’." Tatsächlich wird dieses Modell als "Premiumreifen für den Wintereinsatz" beworben. Und die Sprecherin fügte hinzu: "Die Profiltiefe ist an allen Reifen ausreichend, auch am konkreten Fahrzeug der Linie 34." Das Profil der Reifen werde stets überprüft, bei Bedarf würden diese sofort gewechselt. "Wir werden aber in Zukunft unsere Busfahrer mehr darauf hinweisen, dass sie die Fahrt in solchen Fällen abbrechen sollen, wenn die Straße nicht ausreichend geräumt ist."

Ob der BRN damit die Verantwortung für die Unfälle vom Dienstag beim Winterdienst sehe, wollte die Sprecherin nicht beantworten.

Bürgermeister-Stellvertreter Lenz berichtete derweil von einem "schwierigen Tag für den Winterdienst", da der heftige Schneefall kurz vor Einsatz des Berufsverkehrs eingesetzt habe. "In Wilhelmsfeld müssen 24 Kilometer Straßen geräumt werden", erklärte er. "Die Gemeinde Wilhelmsfeld und die Leitstelle der Bahntochter BRN waren Montag und Dienstag während der Schneefälle im ständigen Kontakt, sodass der kommunale Räumdienst zweimal vor Ort war, als ein Bus aufgrund der Fahrbahnsituation nicht mehr weiterkam." Lenz beschreibt die Kommunikation zwischen allen Beteiligten als "hervorragend", sodass man in Wilhelmsfeld den Busbetrieb "den Umständen entsprechend" habe aufrechterhalten können. "Abschließend bleibt zu bemerken, dass die Arbeit des Winterdienstes an diesem Tag nicht nur durch den starken Schneefall, sondern auch durch die Verkehrsdichte und die Parksituation erschwert wurde."